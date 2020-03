Salvador concentra 63% dos casos de coronavírus; Bahia tem 123 infectados

Subiu para 123 o número de casos confirmados de coronavírus na Bahia. Deste total, 78 pacientes foram notificados em Salvador, o que representa 63,41% - ao todo, 19 municípios têm infectados. Os dados são do boletim da Secretaria de Sáude da Bahia (Sesab), divulgado nesta sexta-feira (27).

De acordo com o documento, a Bahia concentra 3% do total de casos notificados no país. No estado, 1.240 pacientes testaram negativo e não há óbitos confirmados. Os números consideram o levantamento feito de janeiro até as 17h desta sexta.

Ainda de acordo com a Sesab, 16 pessoas estão curadas da doença, enquanto seis permanecem hospitalizados. Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com os Cievs municipais.

Ainda de acordo com o boletim, na Bahia, 55,3% dos casos confirmados são de pacientes do sexo feminino e 44,7% do sexo masculino. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 23,58% do total, o que contraria o boato de que apenas idosos ficam doentes.

Já o coeficiente de incidência por 100.000 habitantes foi maior na faixa de 70 a 79 anos (2,15) seguida da faixa de 80 e mais (1,59), indicando o maior risco de desenvolver a Covid-19.

Veja o total de casos