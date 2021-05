Salvador: confira os locais de vacinação do mutirão da 2ª dose contra covid nesta terça

Nesta terça-feira (25), Salvador terá mutirão de aplicação de segunda dose da vacina contra covid-19. A expectativa é que mais de 18 mil pessoas que precisam tomar a dose de reforço do imunizante, aproveitem a ação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da Prefeitura.



O mutirão prevê a antecipação da vacina de quem está aprazado para até a próxima sexta (28). Com isso, pessoas com data de retorno indicado no cartão de vacinação até dia 28 de maio estão aptas a receber a segunda dose nesta terça-feira.

O atendimento será feito através de demanda espontânea, ou seja, o cidadão pode comparecer diretamente aos postos, além das pessoas que fizeram o agendamento através do site Hora Marcada, no site vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br.

A vacinação com a primeira dose está suspensa em Salvador. De acordo com a Prefeitura, a imunização para os demais públicos será retomada após a chegada de doses na capital baiana.

Confira pontos de vacinação da segunda dose contra Covid-19 para terça (25)

CORONAVAC - A segunda dose da vacina CoronaVac será aplicada, das 8h às 16h, nos pontos drive-thru e fixo: Unijorge Paralela, Universidade Católica do Salvador – Campus Pituaçu, 5º Centro de Saúde – Barris e Faculdade Bahiana – Unidade Brotas. Também haverá vacinação nos postos fixos da USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhy Dourado – Águas Claras, UBS Eduardo Mamede – Mussurunga, Colégio da Polícia Militar – Dendezeiros e UBS Ramiro de Azevedo – Campo da Pólvora.

OXFORD – No caso da segunda dose da vacina Oxford, a aplicação acontecerá, também das 8h às 16h, nos drives situados no Centro de Convenções de Salvador – Boca do Rio, Arena Fonte Nova – Nazaré, Parque de Exposições – Paralela, Atakadão Atakarejo – Fazenda Coutos, Faculdade Bahiana – Cabula, Barradão – Canabrava, Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina, Faculdade Universo – Campus Avenida ACM, Shopping Bela Vista e USF San Martim III.

Além dos drives, a vacinação para segunda dose da Oxford também acontece nos seguintes pontos fixos: USF Curralinho, Barradão – Canabrava, USF Federação, USF Fernando Filgueiras – Cabula IV, USF Teotônio Vilela II – Nova Brasília de Valéria, Parque de Exposições – Paralela, USF Resgate, USF Vale do Matatu, USF Cajazeiras X, USF Colinas de Periperi, USF Vila Nova de Pituaçu, USF Plataforma, USF João Roma Filho – Jardim Nova Esperança.