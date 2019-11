Salvador dá salto em gestão fiscal e lidera ranking da Firjan

A capital baiana deu um salto na avaliação de gestão fiscal e, atualmente, lidera o ranking de Gestão Fiscal da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) entre as capitais. Em 2012, Salvador ocupava a 24ª posição.

O índice da Firjan é calculado com base na autonomia financeira, gastos com pessoal, liquidez e capacidade de investimentos dos municípios. A cidade, gerida pelo prefeito ACM Neto, teve média superior à nacional em todos esses quesitos e foi classificada pela entidade entre as 4% das cidades brasileiras com gestão fiscal de excelência.

“O destacado desempenho apresentado no Ranking da Firjan é uma prova irrefutável do equilíbrio fiscal de nossa cidade”, afirmou o prefeito ACM Neto que também ressaltou o esforço de sua administração no controle orçamentário dentro do padrão da receita. “A nossa responsabilidade fiscal tem nos permitido transformar a nossa cidade com inúmeras obras e melhorar a vida das pessoas, principalmente daquelas que mais precisam”, acrescentou o prefeito.

O estudo da Firjan avaliou as contas de 5.337 prefeituras em 2018. Os dados são declarados pelos próprios municípios até 30 de abril de cada ano à Secretaria do Tesouro Nacional. Apenas 231 cidades não apresentaram os dados no prazo - ou declararam as informações com alguma inconsistência.