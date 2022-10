Salvador Destination reúne trade e confirma 21 eventos para a capital baiana

A Salvador Destination foi responsável por confirmar e apoiar 21 eventos para a capital baiana ao longo de 2022. Nesse mesmo período, a entidade aumentou em 48% o número de associados, passando a contar com 38 parceiros, com expectativa de chegar a 80 até dezembro de 2023. Os números foram divulgados na noite da última quinta-feira (20), durante o tradicional caruru oferecido ao trade e autoridades, no Wish Hotel da Bahia.

“O associativismo é muito importante para fortalecer o destino”, frisou, na abertura do encontro, o presidente da Salvador Destination, Glicério Lemos, enumerando algumas estratégias promovidas pela associação para atrair o turista de negócios, a exemplo de reuniões com dirigentes de entidades e promotores de eventos, em São Paulo e Rio de Janeiro, além de participação nos principais eventos nacionais e internacionais de turismo.

Entidade privada, sem fins lucrativos, que tem como missão promover e divulgar a capital baiana no segmento de eventos nacionais e internacionais, a Salvador Destination passou a atuar em 2014, tendo o ex-secretário estadual de Turismo Paulo Gaudenzi como seu principal idealizador. “Paulo é o farol do turismo baiano e foi ele também quem iniciou a tradição do nosso caruru”, homenageou Lemos.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Bahia (ABIH-Bahia), Luciano Lopes, reforçou a parceria com a Salvador Destination, com o objetivo de atrair mais turistas para a cidade. “Esse binômio - turismo de negócio e turismo de lazer - só tende a se fortalecer quando duas entidades se juntam, mas respeitando a atuação de cada uma”, disse. Já o diretor geral do Centro de Convenções Salvador, Ludovic Moullin, destacou a importância do trabalho da Salvador Destination, observando que a primeira escolha do turista é o destino, exatamente o ponto atuação da entidade.

O momento mais esperado da noite foi a palestra do presidente do São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB) e Unedestinos (União Nacional dos CVBs e Entidades de Destinos), Toni Sando. Responsável por revolucionar o turismo de negócios paulista, elevando o SPCVB da 80ª posição no ranking ICCA (Associação Internacional de Congressos e Convenções) para a 12ª no mundo e 1ª nas Américas, Sando falou de sua experiência à frente da entidade paulista.

“Com o futuro imprevisto, cheio de incertezas, implantamos a cultura do agora. Precisamos ousar e resolver os problemas. Não se trata de ser negligente ou inconsequente. Precisamos assumir o importante trabalho de pensar soluções. Descobrir o que é possível e impossível a partir de tentativa e erro, tendo coragem de agir apesar das incertezas e sem esperança de que dê tudo certo e nem ao menos que dê tudo errado. Coragem não é a ausência do medo ou o excesso de esperança. Coragem não tem nada a ver com otimismo ou pessimismo. Coragem é ser pragmático”, defendeu Sando.

O caruru da Salvador Destination contou com a presença do subsecretário de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), Erico Mendonça, o diretor de Turismo da Secult, Antônio Barretto Junior, o presidente da CBTur (Conselho Baiano de Turismo), Roberto Duran, o diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Antônio Gavazza, os vereadores Claudio Tinoco e Daniel Almeida e a diretora do Senac, Marina Almeida. O evento teve apoio da Secult, Bahiagás, ABIH Bahia, Wish Hotel da Bahia e TCH Receptivo.