Salvador deve continuar com tempo instável até sexta-feira (15)

Depois de um dia com chuvas fortes e trovoadas, Salvador deve continuar com tempo instável, mas com menor intensidade, até a sexta-feira (15), segundo previsão da Defesa Civil da cidade (Codesal).

Nesta terça-feira (12), foram registradas 65 ocorrências ligadas à chuva, incluindo alagamento, árvore caída, árvore ameaçando cair e deslizamento de terra. Em 12h, os bairros com mais acúmulo de chuva foram Pituba (65,6mm), Federação (50,2 mm) e Ondina (45,4 mm).

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) identificou complicação no trânsito em diversos pontos na Cidade Baixa, na região da Pituba e nas principais avenidas da cidade. Entre as áreas que apresentaram alagamento estão o bairro da Calçada, a região dos Mares e o Caminho de Areia, na Cidade Baixa. Além disso, o Vale dos Barris e as avenidas Adhemar de Barros, Antônio Carlos Magalhães e Juracy Magalhães ficaram congestionados por causa da chuva.

Segundo o meteorologista da Codesal, Giuliano Carlo, as chuvas fortes que têm caído em pontos da cidade desde a sexta (8) são conhecidas como convectivas ou de verão, tendo como característica a subia do ar quente e descida do ar frio. “A chuva ocorre devido à diferença de temperatura na superfície, próxima às camadas da atmosfera terrestre, e são normais nesse período do ano”, diz.

Na quarta (13), a chuva poderá acontecer durante a madrugada até o início da manhã, chegando até 10mm. Já no final de semana, haverá pancadas de chuva isolada, com abertura de sol.