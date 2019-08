Salvador deve ganhar seis novas linhas de BRT até 2025

Salvador deve contar com mais seis linhas do sistema BRT até o final de 2025. A previsão foi anunciada nesta terça-feira (20) pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis, em apresentação na Câmara Municipal sobre o projeto.

Atualmente, a capital baiana está em processo de construção da sua primeira linha do BRT, que fará a ligação entre a Estação da Lapa e a região da rodoviária, passando pelas avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM. Os veículos reduzem o tempo de percurso em até 42% em relação aos ônibus convencionais e devem transportar 31 mil passageiros por dia. A expectativa é que o percurso entre a Estação da Lapa e a região do Shopping da Bahia a seja feito em até 16 minutos.

Segundo Bruno Reis, as demais linhas do sistema de transporte vão contemplar regiões como o Subúrbio Ferroviário, Águas Claras e Orla, como previsto no Plano de Mobilidade de Salvador. Na apresentação do projeto, ele aproveitou ainda para esclarecer dúvidas sobre as obras, como etapas, valores, prazos, demandas e preocupações ambientais.

“É um sistema moderno, que está em expansão no mundo. Mais de 167 cidades já aplicam o modal. Salvador adotou o modal correto, que, comparado aos outros, é mais barato, mais prático, fácil de operar, permite uma expansão maior e não vai segregar aquela região. Por todos esses aspectos, futuramente, ele poderá se estender para diversas outras regiões da capital”, explicou.

Obra

O BRT de Salvador está em processo de construção, que contará com três etapas, e terá 11,7 km de extensão no trecho entre a Estação da Lapa e a região do Shopping da Bahia. A linha fará a integração com o metrô nas duas pontas, passando pelas avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM, classificadas como regiões muito movimentadas da cidade.

A primeira etapa, entre o Parque da Cidade e a região do Shopping da Bahia, está com as obras 20% concluídas. Atualmente, estão sendo erguidos os viadutos de acesso e saída do Itaigara, que devem ficar prontos até dezembro deste ano. Já o trecho entre a Lapa e o Parque da Cidade já está em licitação.

Segundo a prefeitura, haverá ainda uma expansão até a Pituba, que terá seu edital para contratação da empresa publicado até setembro. As obras contarão com implantação de pistas exclusivas para o novo modal de transporte e vias expressas para carros, além de ciclovia.

Segundo o vice-prefeito, o trecho completo do modal deve ficar pronto até o final de 2020.