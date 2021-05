Salvador deve receber 70 mil doses da Coronavac até domingo, diz prefeito

A escassez da vacina Coronavac tem preocupado quem precisa tomar a segunda dose do imunizante. A previsão é de que a situação só seja regularizada com a chegada de um novo lote até domingo (16).

Segundo o prefeito Bruno Reis, a estimativa é de que a capital receba 70 mil doses do imunizante. A Bahia vai receber, ao todo 400 mil doses. Outras cidades também estão sofrendo com a falta da segunda dose.

Na Bahia, mais de 200 mil pessoas estariam com a segunda dose atrasada até o dia oito de maio. O dado é do último levantamento feito pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) junto aos 417 municípios baianos e publicado no Diário Oficial do dia seis de maio. Em Salvador, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 78.433 pessoas estavam nesta lista de espera até esta segunda (10).

No último sábado (8), a Bahia recebeu 60.200 doses da Coronavac. Deste total, a capital ficou com 26.190 doses e todas foram destinadas à segunda aplicação, mas o número ainda não é suficiente para atender todos da fila. Por isso, a vacinação deste público está acontecendo de forma escalonada. Neste domingo (9), a Prefeitura de Salvador disponibilizou 8 mil vagas para agendamento através da plataforma Hora Marcada para pessoas que estavam com a segunda dose marcada para data igual ou anterior a 30 de abril e entre os dias 2 e 10 de maio. As vagas foram preenchidas em menos de três horas.

Quanto às pessoas que estavam com o dia 1º de maio marcado no cartão de vacinação, o atendimento não aconteceu por hora marcada. As pessoas inseridas neste grupo puderam ir até os postos para demanda espontânea/aberta nesta segunda-feira (10). Aquelas com o dia 2 de maio marcado no cartão, podem ir até os postos de vacinação nesta terça-feira (11). Por isso, Salvador amanheceu com filas enormes para quem precisa tomar a segunda dose do imunizante.

Outras vacinas

A capital recebeu 17.500 doses da vacina da Pfizer, que está sendo usada para a primeira dose de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas; além de pessoas com deficiência permanente.

Conforme definido na reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) desta segunda-feira (10), foram destinados 20% do total de doses. O restantem foi distribuídos entre os 12 municípios da Região Metropolitana de Salvador (80% do total). As Secretarias Municipais de Saúde farão a retirada gradual das vacinas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI), em Simões Filho, em virtude do prazo de aplicação de até cinco dias quando refrigerado em temperaturas de 2°C e 8°C.