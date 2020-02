Salvador deve ter chuvas ao longo do dia nesta quarta-feira

O clima chuvoso permanece em Salvador nesta quarta-feira (19). Em algumas áreas da cidade, há raios e trovões. Segundo informações da Defesa Civil, há riscos para alagamentos em alguns bairros.

A previsão é de que o tempo continue nublado, com pancadas de chuva ao longo do dia, de acordo com o Inmet. Apesar da chuva, a temperatura máxima pode chegar a 30ºC em Salvador nesta quarta.

Nas últimas seis horas, os locais onde houve mais acumulado de chuvas foram Itapuã, Plataforma, Pituaçu, São Cristóvão, Caminho das Árvores, CAB, Nova Esperança, Parque da Cidade, Stiep e Mussurunga. Até às 6h42, a Codesal registrou apenas uma ameaça de desabamento.