Salvador é apontada como um dos melhores destinos para o Natal por revista internacional

Salvador foi mencionada como um dos melhores destinos para passar o Natal de 2022 em uma revista de viagens de luxo de Londres, Condé Nast Traveller. A publicação, feita em julho, aponta a capital baiana como um local de fusão de cultura africana e brasileira que "esbanja energia o ano todo". A Prefeitura divulgou a notícia nesta quinta-feira (1°).

O veículo também destaca a beleza das casas do Centro Histórico. “Um cenário colorido com bandas, música ao vivo e dança nas praças”, diz a revista, citando as as fachadas dos casarões do Pelourinho e dos eventos que acontecem no bairro.

A revista ainda escolheu como dica de hospedagem, o Hotel Fasano Salvador, situado em um edifício restaurado de 1930, com destaque para a vista da cidade. “Vista espetacular da cidade a partir de sua piscina na cobertura,” destacou.