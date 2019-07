Salvador é cidade vencedora do prêmio InovaCidade 2019

Salvador foi vencedora do Prêmio InovaCidade 2019, com o case “Plano Diretor Salvador Inteligente”. A premiação foi entregue na noite de segunda-feira (22), durante a cerimônia de abertura da sétima edição do Smart City Business Brazil Congress & Expo, importante evento sobre cidades inteligentes da América Latina, que ocorre até 24 de julho em São Paulo.

O projeto que rendeu o prêmio à cidade é da prefeitura, através da Companhia de Governança Eletrônica (Cogel), com o apoio da Secretaria Municipal de Gestão (Semge). O Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente (PDTCI) tem como objetivo estabelecer as linhas de política pública no que diz respeito à tecnologia digital, para que seja possível promover um modelo de cidade inteligente, inovadora, sustentável, inclusiva e voltada para seus cidadãos.

O diretor-presidente da Cogel, Alberto Braga, comemorou a premiação. "O prêmio é um reconhecimento à gestão do prefeito ACM Neto, que tem investido muito no setor de tecnologia de Salvador e proporcionado o acesso dos soteropolitanos, principalmente os moradores de comunidades carentes, a novas tecnologias de informação e de comunicação”.

Ainda segundo Braga, um dos objetivos do PDTCI é diagnosticar os problemas da cidade para fazer as intervenções necessárias. “A tomada de decisão baseada nos dados proporcionará uma inteligência a Salvador que trará melhoria contínua aos serviços de mobilidade, saúde, educação, tornando-os mais eficientes e céleres”, explicou o dirigente.