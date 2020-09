Salvador é destaque com experiência durante pandemia em mostra do SUS

A atenção dada a profissionais da saúde que ocupam a linha de frente no enfrentamento ao coronavírus, durante a pandemia, foi peça principal de uma experiência exitosa implantada no Distrito Sanitário de Pau da Lima, em Salvador. Essa ação foi destaque no estado entre os dez municípios baianos que se apresentaram na Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS, promovida pelo Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

O trabalho inscrito 'Estratégias de Promoção da Saúde Mental do Trabalhador: a experiência do Núcleo de Apoio e Atendimento no Enfrentamento da Covid-19 do Distrito Sanitário Pau da Lima em Salvador – BA' mostrou os consideráveis resultados com promoção de uma busca ativa para identificar e tratar casos graves de estresse, ansiedade e depressão de profissionais da ativa.

A equipe que desenvolveu o projeto buscou acolher cerca de 700 trabalhadores da saúde vinculados a região trabalhada na experiência, por meio de um questionário distribuído via Whatsapp para os gerentes das 16 unidades de saúde da região.

Uma triagem era realizada para saber sobre o estado emocional dos profissionais diante das condições de trabalho no enfrentamento ao vírus e aqueles com maior necessidade eram convidados a entrar no programa.

“A saúde do trabalhador sempre foi uma preocupação dentro do nosso distrito. O contexto da pandemia nos fez entender que cuidar dos nossos trabalhadores era uma demanda urgente, cuidar de quem cuida”, esclareceu Rita Janaína Fiscina, representante do Núcleo de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (Nugetes).

O Núcleo de Apoio e Atendimento ao Trabalhador (NAAT) permanecerá com a estratégia como um núcleo permanente de acolhimentos aos profissionais em todos os eixos de atenção à saúde física, mental e psicossocial. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).