Salvador é eleita a capital litorânea mais bonita do Brasil

A união faz a vitória. E os soteropolitanos provaram isso na noite desta terça-feira (25) ao garantir o prêmio de capital litorânea mais bonita para Salvador, em uma disputa direta com a capital maranhense, São Luís. O concurso online foi promovido pelo perfil de turismo no Instagram “O Mundo e Capitais”.

Em uma disputa acirradíssima, Salvador garantiu 51% dos votos. No final da tarde, no entanto, São Luís estava na liderança. O jogo virou após o engajamento de perfis e influenciadores baianos, a exemplo do CORREIO. O jornalista João Galdea, que assina a coluna Baianidades, puxou os amantes soteropolitanos para a votação ao compartilhar a disputa nos stories do @correio24h.

A movimentação online também contou com a força de páginas como Soteropobretano (@soteroprobetano), Comédia Baiana (@comediabaiana), Belezas do Subúrbio (@belezas.suburbio) e Destinos Baianos (@destinosbaianos).