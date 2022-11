Salvador e Feira de Santana vão receber ‘Vacarreta’ 

Duas ações especiais vão animar as cidades de Salvador e Feira de Santana neste mês de novembro. A marca Toddy preparou uma homenagem aos consumidores da região com embalagens comemorativas e a Vacarreta, uma carreta musical que vai levar diversão, música e convidados especiais para cinco cidades nordestinas. A ação já passou por São Luís-MA, Fortaleza-CE e Recife-PE.

Em Feira de Santana, na sexta-feira (25), a ação vai percorrer diversas ruas e avenidas da cidade, como Av. Presidente Dutra, Av. Getúlio Vargas, Av. Senador Quintino e R. Comendador Gomes.

O último encontro com as Vacas de Toddy na Vacarreta pelo Nordeste acontece no sábado (26) em Salvador. A concentração será a partir das 15h no Atakadão Atakarejo, em Brotas (Av. Santiago de Compostela, 425). Logo depois, das 18 às 21h, a Vacarreta segue para o supermercado Mercantil, no Comércio (Av. Jequitaia, 411).

Os consumidores serão recebidos com uma estrutura que contará com música e distribuição de pipoca doce feita com o achocolatado, em um copo exclusivo da marca que as pessoas poderão levar para casa de graça.

Ação gratuita vai percorrer por ruas de Salvador e Feira de Santana (Foto: Divulgação)

A ação contará também com a participação das icônicas Vacas de Toddy e dos influenciadores baianos Leo Marques e Pedro Tozzi, agitando o público com as famosas dancinhas e trends das redes sociais.

“Como Toddy também é produzido na região Nordeste não poderíamos deixar de promover uma ação especial para os consumidores nordestinos, dentro da nossa campanha 'Mistura com TODDY®'. No DNA da marca carregamos diversão, momentos de descontração e, claro, muito sabor; mensagens que queremos amplificar cada vez mais", afirma Thais Nascimento, gerente de Marketing da PepsiCo Brasil.

Embalagem comemorativa

Em mais uma surpresa, os consumidores no Nordeste vão encontrar o achocolatado de aparência nova nas prateleiras dos supermercados, com uma homenagem a elementos da cultura nordestina. Serão três embalagens comemorativas nos formatos sachet 175g, sachet 300g e pote 370g, que vão ser comercializados somente nos estados da região.

Ainda segundo Thaís Nascimento, a marca tem orgulho de dizer que é feita no Nordeste, por isso o orgulho do povo nordestino em pertencer à região foi o mote principal da campanha. “Ao voltarmos nosso olhar para o Nordeste, percebemos o orgulho que o público tem de cada detalhe da sua terra. Nossa intenção é fazer uma verdadeira homenagem para o nosso consumidor, que já integrou Toddy ao seu dia a dia, seja na mistura simples com leite ou na produção das receitas da culinária tradicional da região”, destaca.

Personagens como a baiana, o sanfoneiro, o pescador, os passistas de frevo, a rabeca, os mamulengos, além da arquitetura, fauna, flora, gastronomia, o litoral e a mistura de ritmos musicais foram as principais inspirações para a criação artística dos rótulos comemorativos. E se a aparência dos desenhos trazem alguma memória afetiva, é proposital, o estilo teve como referência a arte dos escultores do Cariri, naturais do estado do Ceará. Que não por coincidência, também é a casa do Baião Studio, estúdio criativo de design e ilustração que ficou responsável pelo projeto visual dos novos rótulos.

Cada um dos três modelos traz uma frase diferente e homenageia um aspecto da cultura. Um celebra a dança, outro o povo e por fim, a música. “A originalidade nordestina vem da sua especialidade em misturar. E como um largo sorriso que cruza dois pontos de um rosto feliz, esse povo é apaixonado pela sua própria cultura e jeito de ser. Essa embalagem é uma homenagem à autenticidade do povo nordestino”, diz um dos rótulos para a região.

A partir de novembro, as embalagens comemorativas começam a ser distribuídas para os principais pontos de venda e aos poucos devem chegar às prateleiras em todos os estados da região Nordeste.