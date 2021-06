Salvador e mais 9 cidades baianas retomam vacinação de primeira dose

A vacinação da 1ª dose contra a covid-19 será retomada a partir desta quinta-feira, 03, em Salvador. Nesta quarta, 02, uma nova remessa de 366 mil ampolas da vacina Oxford/AstraZeneca chegou à Bahia. Desse lote enviado pelo Ministério da Saúde (MS), a cidade recebeu 79.020 vacinas. Segundo levantamento do CORREIO, além da capital, a imunização também recomeçará em outros nove municípios baianos: Tanque Novo, Miguel Calmon, Amargosa, Ilhéus, Mata de São João, Feira de Santana, Camaçari, Lauro de Freitas e Santo Amaro.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) não soube informar quantas cidades estavam com a aplicação de 1ª dose interrompida, mas, de acordo com o painel vacinal da secretaria, 66 cidades aplicaram mais de 100% das primeiras doses, o que indicaria que o estoque acabou.

Algumas cidades nessa lista, contudo, não interromperam, como Anguera, Alagoinhas, Simões Filho, São Desidério, Correntina e Itaparica. A 1ª dose também não faltou em Mucugê, Itabuna, Teixeira de Freitas, Santo Antônio de Jesus e Juazeiro. Outros 151 municípios estão com aplicação de 1ª dose acima de 90%.

Desde 25 de maio, Salvador só aplica a 2ª dose. O programa de vacinação do município já foi interrompido quatro vezes desde 19 de janeiro, quando começou o esquema de imunização - nos dias 16 de fevereiro, 2 de março e 11 de abril. No dia 6 de abril, Salvador chegou a zerar o estoque, mas o governo estadual liberou 40 mil doses extras para que a cidade não interrompesse a campanha.

A estudante de farmácia Naiara Souza, 27, espera desde a semana passada a chegada das doses. Ela está elegível para se vacinar por atuar em uma farmácia mas aguardava o envio do documento da faculdade. Assim que a situação foi regularizada, acabaram as vacinas.

“Já tem um tempo que minha categoria foi liberada, minha amiga já tomou até a segunda dose, mas eu precisava desse documento do estágio. Quando liberou, pretendia tomar na sexta passada ou final de semana, mas, não teve. Agora, se tudo der certo, vou tomar na sexta com meu pai, que tem 57 anos”, conta Naiara.

Na casa da estudante, só faltará ser vacinado o irmão mais novo. A mãe já se imunizou com a 2ª dose. Mas, mesmo com a injeção, ela não vai relaxar nos cuidados. “Vou sentir aquele alívio de saber que a gente tá imunizado, mas vou continuar com todos os critérios, sem poder sair. Tem muitos locais que eu não frequento mais porque sei que tem aglomeração, como a Barra e o Imbuí”, relata.

Cidades da RMS retomam vacinação da 1ª dose

Mata de São João e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), estão desde os dias dia 27 e 28 de maio, respectivamente, sem aplicar 1ª dose.

“Estamos sem vacinas desde o dia 27, quando recebemos a última remessa. Aqui, vacinamos muito rápido, porque somos uma cidade pequena, de 46 mil habitantes, e temos 14 postos de saúde. Então, toda semana, quando chegam novas doses, interrompe, porque a gente consegue aplicar muito rápido, não sobra”, informou a assessoria de imprensa da prefeitura de Mata de São João.

Em Camaçari, a imunização recomeça nesta quinta, 03, para as pessoas acima de 59 anos, para as forças de segurança e salvamento acima de 30 e trabalhadores da limpeza urbana, dentre outros. A única que não avançará é a vacinação das gestantes e puérperas, que continuará suspensa até a chegada de vacinas CoronaVac ou Pfizer.

Após a morte de uma gestante no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde suspendeu a aplicação da vacina de Oxford/AstraZeneca nesse grupo, até que fosse comprovada a desvinculação do óbito com a aplicação da vacina na gestante.

Em Camaçari, os profissionais da comunicação começarão a ser vacinados nesta sexta, 04 - somente os acima de 40 anos e atuando em atividades externas ou ambientes confinados.

Já em Lauro de Freitas, a vacinação da 1ª dose foi retomada na quarta, 02, mesmo. As vacinas chegaram pela manhã e, à tarde, a partir das 14h, começaram a ser aplicadas. “Aqui a gente não deixa a vacina esquentar”, contou o secretário da saúde Augusto César.

A 2ª dose ficou suspensa e o público vacinado contempla os maiores de 58 anos e professores da rede privada. Foram recebidas 4.670 doses e mais de 400 pessoas foram imunizadas nesta quarta. Desde segunda-feira (31/5), que ela estava interrompida, assim como em Amargosa.

Ao CORREIO, o prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, disse que isso já aconteceu tantas vezes que perdeu as contas. “Infelizmente, toda semana falta. Não há um fluxo constante de entregas. Está muito difícil. Eu mesmo nem tenho esperança de me vacinar nas próximas semanas. Tenho 39 anos e vai demorar muito”, diz. “Como temos boa logística de aplicação das vacinas rapidamente esgotamos as doses, que chegam em quantidade muito menor que a nossa demanda”, acrescenta.

Na cidade, a Secretaria da Saúde vacina as pessoas com comorbidades acima de 18 anos e o público em geral acima de 57. O município ainda espera saber quanto receberá esta semana para saber em quanto conseguirá ampliar o público a ser vacinado.

Dificuldade no avanço da vacinação

Em Ilhéus, esse planejamento do grupo a ser vacinado tem que ser remanejado toda semana. As doses de primeira aplicação acabaram anteontem. “Tem dias que a gente vacina três mil pessoas, vacinamos rápido e sempre acaba durante a semana. Na última remessa, recebemos oito mil doses, agora são cinco mil, então só deve durar até segunda”, comenta o secretário da saúde Geraldo Magela.

Segundo ele, isso dificulta a programação da vacinação. “Desorganiza tudo, a gente fez um planejamento para 8 mil doses e agora vamos ter que tirar três mil. Nos programamos para vacinar os acima de 45 anos na sexta, mas vamos ter que adiar. É um momento bem difícil”.

Em Tanque Novo, as últimas primeiras doses foram aplicadas na quarta, 02. Segundo a coordenação de vigilância epidemiológica, as vacinas só devem chegar na cidade amanhã. A evasão das vacinas se dá em 48 horas. Ao todo, a cidade, de 17 mil habitantes, vacinou mais de 5 mil pessoas. São 10 vacinadores e oito postos de saúde da família no município.

As ampolas também não duram mais que dois dias em Miguel Calmon. As últimas 135 primeiras doses foram usadas nesta quarta, então a cidade não interromperá o programa de imunização. “Já interrompemos várias vezes, umas três ou quatro. A equipe fica de prontidão e, assim que chegam as vacinas, a gente programa o público-alvo e divulga pelas redes sociais e por carros de som. Toda semana é assim, porque nossa única arma contra essa guerra é a vacina”, acredita a secretária da Saúde Tarcila Rocha.

Em Santo Amaro, a vacinação está parada desde o dia 31/5 e retomará assim que as doses chegarem à cidade. O mesmo acontecerá com Feira de Santana.

Mais de 90 cidades não recebem doses

Dos 417 municípios da Bahia, 99 não vão receber vacinas nesta remessa. Segundo a Sesab, somente 318 estão aptos para receber lotes. O critério usado, decidido pela Comissão Intergestora Bipartite (CIB), é a aplicação de 85% ou mais das vacinas que já têm em estoque.

Para esta quinta, estão previstas para chegar mais 37.440 doses de vacinas da Pfizer/BioNTech. Com a carga de ontem, a Bahia chega ao total de 6.775.710 doses de vacinas recebidas, sendo 3.035.800 da CoronaVac, 3.566.750 da AstraZeneca/Oxford e 173.160 da Pfizer.

Na Bahia, 3.494.249 vacinas de primeira dose foram aplicadas, o que representa 22,83% da população baiana. Já com a segunda dose, 1.550.562 baianos receberam o imunizante, ou seja, 10,2% do total de habitantes completou o esquema vacinal.

Em Salvador, de acordo com o vacinômetro da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 1.132.860 pessoas receberam 1ª e 2ª doses. Da primeira, foram 758.835 pessoas e, da segunda, 374.025. Esses números equivalem, respectivamente, a 26,2% e 12,9% do total de habitantes. Na quarta, 02, 1.043 soteropolitanos foram vacinados, sendo 195 com a primeira dose, pelo serviço de Vacina Express.

A Sesab diz que “não há como estimar quando será vacinada toda a população pois não há um cronograma definido para entrega das vacinas por parte do Ministério da Saúde”. O Governo de São Paulo prometeu, ontem, que vacinará toda a população adulta até outubro.

Os públicos contemplados com a remessa desta semana:

- 100% de idosos residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);

- 100% das pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em residências inclusivas(institucionalizadas);

- 100% da população indígena que vive em terras indígenas homologadas e não homologadas;

- 100% das pessoas idosas com 65 anos e mais;

- 100% dos trabalhadores da saúde;

- 100% dos povos e comunidades tradicionais quilombolas;

- 100% das pessoas com doença renal crônica em tratamento de hemodiálise e transplantados;

- 100% das pessoas idosas de 60 a 64 anos;

- 80% do grupo de força de segurança e salvamento;

- 75% de pessoas portadores de doenças crônicas por ordem decrescente de idade de 59 até 18 anos e para os municípios que receberem Pfizer nesta remessa, esse percentual será de até 100%.

- 20% de gestantes e puérperas;

- 15% de trabalhadores da Educação;

- 75% de pessoas com deficiência permanente por ordem decrescente de idade de 59 até 18 anos e para os municípios que receberem Pfizer nesta remessa, esse percentual será de até 100%.

- 80% para Forças armadas para os municípios que receberem Pfizer nesta remessa.

Procuradas, as prefeituras de Conceição do Coité, Palmeiras, Vitória da Conquista e Campo Formoso não responderam à reportagem até o fechamento do texto. Já a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibilizou uma fonte que não poderia falar do assunto.

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.