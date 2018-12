Salvador é o terceiro destino mais buscado por brasileiros para o Ano Novo

Com o Réveillon e o Festival Virada Salvador cada dia mais perto, a capital baiana passou a ser o terceiro destino mais buscado por brasileiros para o Ano Novo. O dado é do Kayak, maior ferramenta de planejamento de viagens do mundo, que preparou um levantamento com os 15 destinos de Ano Novo mais procurados pelos turistas brasileiros em 2017 e 2018 para entender como sas preferências para o período e se houve diferenças significativas em relação ao ano passado.

Os dados revelam um grande crescimento de destinos nacionais e uma grande procura pelas cidades do Nordeste. Confira:

15 Destinos de Ano Novo mais buscados por brasileiros em 2017 15 Destinos de Ano Novo mais buscados por brasileiros em 2018 1. Miami 1. Rio de Janeiro 2. Orlando 2. Fortaleza 3. Rio de Janeiro 3. Salvador 4. Salvador 4. Recife 5. Fortaleza 5. São Paulo 6. São Paulo 6. Miami 7. Recife 7. Maceió 8. Lisboa 8. Lisboa 9. Paris 9. Natal 10. Nova Iorque 10. Buenos Aires 11. Florianópolis 11. Orlando 12. Maceió 12. Florianópolis 13. Buenos Aires 13. Porto Seguro 14. Natal 14. Porto Alegre 15. Santiago 15. João Pessoa

“O Rio de Janeiro continua sendo um grande campeão – o que surpreende, no entanto, é o crescimento de destinos como Fortaleza, Salvador, Recife e até mesmo São Paulo, que ultrapassaram destinos estrangeiros tradicionalmente populares como Miami e Orlando”, comenta Eduardo Fleury, líder de operações do Kayak no Brasil.

Miami caiu do primeiro para o sexto lugar. Orlando, por sua vez, caiu de segundo para décimo primeiro lugar, e destinos como Paris, Nova Iorque e Santiago, em destaque no ano passado, nem aparecem no ranking.

Nordeste em destaque

Quanto aos nacionais, destinos no Nordeste têm destaque: Fortaleza se consolida como destino turístico, crescendo de quinta para segunda posição, Salvador cresce de quarto para terceiro lugar e Recife de sétimo para quarto lugar. Maceió e Natal também tiveram crescimentos expressivos e Porto Seguro, Porto Alegre e João Pessoa, que não apareciam no ranking ano passado, passaram a aparecer.

“A alta do dólar, que encareceu destinos na América do Norte e na Europa, foi uma das principais responsáveis pelo destaque de destinos nacionais. O grande volume de feriados emendados em 2018 também contribuiu para que viajantes optassem por várias viagens curtas em vez de guardar o orçamento para uma viagem de Ano Novo”, completa Fleury.