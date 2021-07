Salvador e outras cidades baianas têm atos contra Bolsonaro

Um ato pedindo impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acontece neste sábado (3) em Salvador e outras cidades do país. Na capital baiana, representantes sindicais, de entidades, grupos estudantis e membros da sociedade civil foram às ruas se concentrando para saída no Campo Grande.

Faixas fazem alusão às denúncias recentes de irregularidades na compra de vacina e pedem auxílio emergencial maior, entre outras reivindicações.

Também houve protesto em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Centenas de manifestantes pedem a saída de Bolsonaro. O grupo saiu do Centro Glauber Rocha até a estação Herzem Gusmão. Um grupo carregou cartazes com mensagem de "luto", em alusão aos mais de 500 mil mortos durante a pandemia de covid-19 no Brasil - 24.187 dessas na Bahia.

(Foto: Vinícius Brito/Blog do Anderson)

Em Feira de Santana, os manifestantes se concentraram diante da prefeitura, saindo em caminhada pelo Centro da cidade. Houve registros de atos também em Alagoinhas e protestos foram marcados ainda em Amargosa, Barreiras, Camaçari, Cruz das Almas, Itaberaba, Itabuna, Juazeiro, Paulo Afonso e Bom Jesus da Lapa.

Chamado "3JForaBolsonaro", o protesto nacional estava inicalmente planejado para o fim do mês, mas foi antecipado após as acusações de crime de prevaricação do presidente no caso da compra da vacina Covaxin.

Feira de Santana (Foto: Divulgação)