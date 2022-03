Salvador e RMS receberão escada para resgate em edifícios de até 20 andares

Salvador e a Região Metropolitana de Salvador (RMS) terão, em breve, uma viatura modelo caminhão Iveco – Trakker 360 com escada mecânica para resgate em edifícios de até 20 andares. Aproximadamente R$7 milhões do Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros (Funebom) são empregados para a aquisição do equipamento previsto para chegar em julho deste ano.

Agora, o secretário da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, Ricardo Mandarino, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), coronel Adson Marchesini realizam a última vistoria para o recebimento do equipamento.

A viatura especial é fabricada pela empresa Magirus, sediada na cidade de Ulm, na Alemanha, possui 60 metros de altura e será utilizada como reforço nas ocorrências de combate a incêndios e resgate em alturas.

Dentre as funcionalidades do equipamento estão a possibilidade de giro até 360°, ponte de salvamento, elevador removível com capacidade para três pessoas, espaço para receber maca, e outros.

“Com certeza é mais um equipamento para dar suporte nas inúmeras ações que o efetivo do Corpo de Bombeiros atende diariamente. A ideia é buscar, cada vez mais, ferramentas que otimizam o resgate de vítimas, em menor tempo e com total segurança”, declarou Mandarino.