Salvador e RMS têm 13 praias impróprias para banho neste feriado; confira

Quem está planejando curtir uma praia na tarde desse feriado precisa ficar atento, porque nem todo banho de mar é seguro. Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), só em Salvador oito praias estão impróprias para banho.

As informações foram disponibilizadas através do boletim de balneabilidade do órgão, que avalia a qualidade da água frequentada pelos banhistas. São analisados pontos como a presença da bactéria Escherichia coli, encontrada frequentemente em fezes humanas e de animais, além de resquícios de material poluente, como esgotos.

Em Salvador, estão impróprias para banho as praias de São Tomé de Paripe (em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia); Periperi (na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea); Tubarão (em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fabrica de cimento); Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família, em frente à ladeira que dá acesso à praia; Rio Vermelho (próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana); Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas); Corsário (em frente ao posto Salva Vidas); e Itapuã (em frente à Sereia de Itapuã).

Já na Região Metropolitana de Salvador, o Inema alerta para as seguintes praias impróprias: Costa do Cacau (Malhado, próximo à escultura da sereia e Cristo, próximo à Barraca Point Conde Badaró); Madre de Deus (sob a ponte); Bom Jesus dos Pobres (em frente à barraca de praia Joia Rara); Cabuçu (em frente às barracas da Rua do Porto); e Gameleira (em frente à Cruz da Gameleira).