Salvador e RMS têm 2,1 mil vagas de estágio disponíveis

Vagas de estágio são boas oportunidades para estudantes de graduação que querem praticar o que aprendem na universidade e complementar a renda. Uma pesquisa realizada pelo CORREIO, na quarta-feira (2), indica que pelo menos 2.138 vagas deste tipo estão disponíveis em Salvador e Região Metropolitana (RMS). As áreas mais cotadas são Administração, Tecnologia, Marketing Digital, Pedagogia, Direito e Comunicação.

No Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o número é 395. Já o Capacitação Inserção e Desenvolvimento (CIDE) tem mais 115, para os cursos de Administração, Logística, RH e Marketing. No SineBahia, quatro vagas estavam disponíveis no dia da pesquisa. O Nube Estagiários e Aprendizes possui 95 vagas para Salvador, com bolsas entre R$700,00 e R$1.500,00. Na quarta-feira (23), o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) havia informado que tinha 552 vagas para a capital baiana.

Outras plataformas de estágio que concentram oportunidades de variados estados do país também possuem vagas para a capital. O Catho tem 559 vagas, sendo grande parte delas para os setores de Marketing e Administração. No Indeed, os postulantes baianos encontram 389 vagas, enquanto que no Abler o número é reduzido, são 29 ao total. É importante ressaltar que o programa de estágio não caracteriza vínculo empregatício e os contratos podem durar até dois anos.

Para se candidatar às vagas basta que o estudante entre nos sites e cadastre o seu currículo. É preciso prestar atenção aos e-mails que as plataformas enviam. Edrei Santos tem 20 anos e cursa duas graduações ao mesmo tempo, Engenharia de Software, à distância, e Engenharia Civil, na Universidade Federal da Bahia (Ufba), onde está no 3º semestre. Sem nunca ter estagiado, começou a procurar vagas nas duas áreas mais ativamente neste semestre.

“Até agora eu me mantive atento aos e-mails que as universidades mandam para divulgação de vagas, olhei em alguns sites online as vagas disponíveis para as áreas e também me cadastrei em plataformas onde recrutadores procuram empregos”, afirma o estudante. A falta de network, rede de contato com profissionais da área, é a maior dificuldade encontrada por Edrei para conseguir estágio.

A consultora do CIEE em Salvador, Talita Mota, conta que as vagas ligadas à tecnologia cresceram significativamente e que os processos seletivos se adaptaram às mudanças provocadas pela pandemia. Ela dá dicas de como se comportar durante as etapas de seleção.

“Se a entrevista for presencial, chegar com antecedência, nunca atrasado, levar caneta, lápis e o currículo impresso, mesmo que já tenha enviado por e-mail. Levar também os documentos, porque tem empresa que pede de imediato. Se a seleção for virtual, escolher um ambiente tranquilo, usar fones para evitar ruídos, trocar o fundo da tela se quiser preservar a privacidade, sempre abrir a câmera e ter postura ao sentar e falar”, diz Talita Mota.

Segundo a consultora, o estágio é a oportunidade que os estudantes têm de experimentar as vertentes da profissão que escolheu, conquistar aprendizado e projetar o nome no mercado de trabalho. “Para as empresas é a oportunidade de ter gente nova, com novas ideias, sem vícios de outros trabalhos e com custo-benefício, porque a empresa não terá que arcar com encargos trabalhistas”, destaca.

De acordo com a Lei de Estágio, a jornada será definida de comum a cordo entre a instituição de ensino, a instituição recrutadora e o aluno. Para isso, é preciso que o horário de trabalho seja compatível com as atividades escolares e não ultrapasse o limite de seis horas diárias e 30 horas semanais.

O estudante de Letras, Romário Sena, tinha 19 anos e estava no 4º semestre da faculdade quando conseguiu o primeiro estágio como professor. O período serviu para ele ganhar experiência e confirmar a vocação. Hoje, com 27 anos, leciona Redação em escolas e trabalha como revisor. Segundo os especialistas, o estágio é crucial na formação profissional e, em 2022, o mercado aqueceu. Em algumas plataformas, a quantidade de vagas em janeiro superou até mesmo os números de antes da pandemia.

O IEL, Instituto que promove a intermediação entre as empresas e os estudantes, registrou 1.398 oportunidades em janeiro na Bahia. A quantidade superou os números de 2021 (746 vagas) e também os de 2020 (1.166 vagas), quando a pandemia ainda não havia interferido no mercado. Os cursos com maior oferta de vagas são Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Engenharia Civil, Arquitetura, Psicologia, Comunicação, Ensino Médio, Técnico em Administração, Engenharia Ambiental. As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1.260.

Já no poder público, a área de educação é uma das que mais oferece vagas. A Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) informou que o governo tem 2.795 estagiários com contrato ativo atuando em diversas áreas, e que a maior concentração de estudantes está nas universidades estaduais, na secretaria da Saúde e na Secretaria da Educação. Na Prefeitura de Salvador são 726 estagiários contratados, com demanda maior na área de direito da Procuradoria.

Especialistas indicam que o estudante seja focado e estagie em sua área de interesse

Apesar do aumento no número de vagas o candidato precisa manter o foco. A conselheira da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA) e gerente de Negócios do IEL, Edneide Lima, orienta o estudante a buscar oportunidades em áreas relacionadas a carreira que ele escolheu ou em espaços afins.

Ela defende que o critério não deve ser o valor da bolsa, mas a capacidade de aprendizado, e que esse é o período ideal para fazer essa pesquisa. Maria Eduarda Lomanto, diretora da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda explica que o estágio tem a função de ser um aprendizado e, por isso, as atividades desempenhadas pelo estagiário devem estar relacionadas com o curso.

“É o momento de o estudante experimentar as oportunidades da carreira, além de ser um aprendizado diário, técnico e comportamental. Ele apreende a trabalhar em equipe, a como falar, a como se comportar e a como lidar com as adversidades, por isso, precisa ficar atento e ser protagonista da vida e das escolhas que ele faz”, afirma Edneide Lima.

Todas as especialistas ouvidas concordam que existem dois erros graves numa seleção. O primeiro, é mentir no currículo. Isso demonstra falta de caráter e pode desclassificar o candidato. O segundo, é chegar atrasado. É considerado falta de educação, causa a má impressão de que o estudante não sabe cumprir prazos e também pode fazer com que ele perca a vaga. Confira outras dicas abaixo:

Manual do bom estagiário

Quem pode ser estagiário: Pode se candidatar a vagas deste tipo os estudantes que estiverem frequentando o ensino regular em: educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos (EJA).

Como procurar vagas de estágio: Um networking consolidado facilita na hora de procurar uma vaga, mas para os que estão começando no mercado de trabalho, cadastrar currículos em plataformas online é uma boa maneira de começar.

Como fazer um currículo que chame atenção: O currículo deve resumir a sua escolaridade, habilidades e conhecimentos em ferramentas e idiomas, além de cursos já realizados e até atividades voluntárias. Caso não tenha experiência, aposte nas suas competências e qualidades.

Durante a entrevista: É importante ser pontual, assertivo e sempre falar a verdade. Se mostrar interessado na vaga e nas oportunidades que ela pode oferecer também causam boa impressão para os recrutadores.

Ao longo do estágio: Não basta só ser contratado. Para conseguir se destacar no estágio é importante ser comprometido, conhecer a empresa, estabelecer boas relações e ser organizado.

Como aproveitar a oportunidade: Estar sempre se desafiando e disposto a aprender novas atividades é essencial para aproveitar o programa de estágio. Tratar a função como se fosse um trabalho real pode ajudar.

Confira algumas das vagas disponíveis:

IEL: 395 vagas ao total

Administração: 177 vagas. Entre o 2º e o 6º semestre, vaga de 6h. Salvador/Lauro de Freitas / Camaçari R$600,00 a R$ 1.100,00

Pedagogia: 95 vagas. Entre o 1º e o 4º semestre, vaga de 6h. Salvador R$440 a R$800,00

Gestão Comercial: 27 vagas. Entre o 1º e o 4º semestre, vaga de 6h. Salvador/Lauro de Freitas R$600,00

Comunicação/Marketing/Design Gráfico: 20 vagas. Entre o 3º e 6º semestre, vaga de 6h. Salvador R$600,00 a R$ 1.000,00

Engenharia Civil: 16 vagas. Entre o 5º e o 8º semestre, vaga de 6h. Ilha de Itaparica/Camaçari R$700,00 a R$750,00

