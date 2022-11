Salvador entra em clima de Copa do Mundo com grandes festas pela cidade  

A vitória da seleção brasileira por 2 a 0 na Sérvia na Copa do Mundo do Catar, na última quinta-feira, foi marcada por grandes festas que movimentaram Salvador. Uma torcida animada lotou o Sette Restaurante, na Ladeira da Barra. “Meeting point’ oficial Alô Alô Bahia durante o mundial, a casa, decorada para a ocasião, transmitiu o jogo e recebeu os clientes com um menu especial. O som ficou por conta dos DJs Felipe Pondé e Gueri.



No Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, foi inaugurado o Casarão da Copa. Antes do jogo, o público foi recebido com uma feijoada assinada pelo restaurante Frederico e serviço open bar de Chopp Brahma. A banda Nata do Samba aqueceu o clima e Dan Valente e Forró do Tico garantiram a alegria pós-partida.



A estreia do Brasil no mundial marcou também a primeira edição da Arena Brasil Marina, que seguirá agitando a cidade durante a competição. Além da partida disputada contra a Sérvia, o público curtiu os shows da Timbalada, Rafa e Pipo Marques e DJ Alexandre Schnitman. Atrações como Wesley Safadão, Thiaguinho, É O Tchan e Jonas Esticado vão se apresentar nos dias dos jogos da seleção brasileira.

Torcida Alô Alô



Os cirurgiões plásticos baianos Paulo e Victor Sanjuan chegaram no Catar para acompanhar a Copa do Mundo. Na mala, os irmãos médicos levaram as camisetas da Torcida Alô Alô Bahia presenteada pelo amigo, o especialista em rinoplastia Edson Freitas. As t-shirts foram escolhidas por eles para assistir ao primeiro jogo da seleção brasileira na competição. A partida contra a Sérvia aconteceu na tarde desta quinta-feira, na cidade de Doha.

Jantar na Contorno

Um discreto e poderoso jantar reuniu lideranças empresariais, nesta quinta-feira (24), em Salvador. O encontro aconteceu em um dos edifícios mais sofisticados da cidade, na Avenida Contorno, tendo Maria Clara e Ricardo Alban como anfitriões. Ao lado da esposa, o presidente da Fieb reuniu presidentes, diretores e CEOs de grandes companhias, como Natura, Siemens e Organizações Globo, entre outras. O jantar contou com decoração tropical de Fernanda Brinço, com cocos, folhagens e flores brancas.

Duda Dubeux vem a Salvador para evento empresarial



Falta pouco menos de um mês para o Alô Alô Bahia realizar seu tradicional evento de fim de ano, marcado para 12 de dezembro, no restaurante Amado, em Salvador. O Almoço de Negócios vai reunir cerca de 200 convidados, entre empresários, executivos e agentes de transformação. Juntas, estas lideranças vão dialogar sobre o futuro a partir de temas atuais, como sustentabilidade, cultura, diversidade e inclusão. Entre os convidados presentes estará Eduarda Dubeux, gerente de Marketing e Vendas da Moura Dubeux.

“Estamos trabalhando para ter bons produtos em Salvador no ano que vem e melhorar ainda mais a experiência de nosso cliente. Vamos investir ainda mais em tecnologia para isso”, revela a executiva sobre a empresa, que projeta uma maior aproximação com o consumidor, oferecendo serviços que fidelizam essa relação.

Almoço de negócios

No evento, os convidados acompanharão a palestra de Mariana Lisbôa. Líder Global de Relações Corporativas da Suzano - maior empresa de celulose do país -, ela é uma das mais importantes executivas baianas da atualidade e, também, presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF). “Não tenho dúvida de que uma das minhas maiores responsabilidades é viabilizar e impulsionar o crescimento da minha equipe, permitindo que todos possam exercer com excelência o seu talento, alavancando suas carreiras. Com eles, tenho a oportunidade de aprender todos os dias, por isso aproveito cada instante para também me desenvolver como profissional e como pessoa”, garante.

Além de desfrutar da palestra, os convidados do Almoço de Negócios serão recebidos em um espaço decorado por Fernanda Brinço, que ao longo de 2022 foi responsável por desenvolver a cenografia de grandes festas e encontros corporativos. O evento contará com apoio da Amavi Assessoria e TD Produções.

Grandes debates da atualidade

Mantendo o compromisso de ser protagonista de grandes debates da atualidade, promovendo eventos empresariais de grande relevância e impacto na sociedade, a edição especial de fim de ano do Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia teve todas as suas cotas de patrocínio comercializadas. Estarão presentes grandes marcas e companhias como Sebrae Bahia, Guebor Toyota, Moura Dubeux, Laboratório Sabin, Petrobahia, XP Private, Circuito G10, Escola Concept Salvador e Clínica Carolina Dias, entre outras. O encontro contará com apoio institucional da Prefeitura de Salvador.