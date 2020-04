Salvador está entre as capitais mais bem preparadas para a covid-19, diz estudo

Um estudo desenvolvido por pesquisadores de quatro universidades brasileiras apontou que Salvador está entre as capitais mais bem preparadas para o coronavírus. A pesquisa leva em conta o quão próximo o sistema de saúde de um município está próximo do colapso levando em conta o número de casos e os leitos de UTI disponíveis.

A pesquisa, divulgada pelo jornal O Globo, apontou que cinco capitais já estão próximas do colapso do sistema de saúde: São Paulo, Macapá, Manaus, Fortaleza e Palmas.

O índice considera a quantidade de leitos clínicos, respiradores e de médicos em fevereiro, de acordo com informações do DataSUS, e o número de casos confirmados e óbitos até 20 de abril por Covid-19, registrado pelas secretarias de saúde e coletados pelo Brasil.IO. O cálculo foi feito por pesquisadores da Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo (EESC/USP), Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Universidade Estadual Paulista (Unesp-Bauru) e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

De acordo com a pesquisa, quanto mais próximo de 1 estiver a estrutura hospitalar de uma região, maior a probabilidade do seu limite ou do colapso. É o caso das cinco capitais citadas. Em Manaus, a disparada de mortes também já afeta cemitérios. A capital do Amazonas somou até esta quarta-feira (22) 1.958 casos confirmados e 163 mortes para Covid-19. Entretanto, o número real pode ser bem maior.

Já no caso de Palmas, apesar de ter poucos casos confirmados, o estudo a colocou perto do colapso pois a cidade tem poucos médicos e respiradores.

Salvador

A capital baiana aparece na décima quarta posição entre as capitais estudadas, fora do grupo de risco. Ela apresenta um número de 0,23 na escala que vai até 1.

A cidade tinha até a noite desta quinta-feira (23) 992 casos confirmados de covid-19 e 1300 leitos disponíveis na rede pública e privada.