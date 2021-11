Salvador está preparada para possível chegada de variante, diz Leo Prates

Salvador está pronta para uma possível chegada da nova variante do coronavírus, a ômicron. Segundo o secretário municipal da Saúde (SMS), Leo Prates, a pasta já começou a fazer reuniões para possíveis remobilizações dentro do sistema de saúde.

"Não esperávamos por essa notícia por agora, mas estamos preparados para enfrentar com tranquilidade, aprendemos com esses 18 meses. Nós vamos continuar trabalhando em parceria com o Ministério da Saúde, com governo, e tenho certeza que papai do céu vai nos iluminar para enfrentar", disse o secretário nesta segunda-feira (29).

Leo disse ainda que já fez reuniões nesta segunda para tratar do tema. "Hoje já fiz reuniões com a secretaria para a gente ver possíveis remobilizações, o que podemos fazer. A gente se prepara para o melhor, mas também para o pior. Nós estaremos preparados para qualquer luta e o povo baiano vai vencer essa mais uma vez", afirmou.

Ainda de acordo com o secretário, ainda é necessário cautela para entender os efeitos da nova variante no cenário epidemiológico. "A OMS já declaro que é uma variante de preocupação. Nossa grande observação são os estudos desenvolvidos para ver o real impacto na nova vacinação e nas pessoas. O que a gente pode fazer hoje é um apelo para que as pessoas vão se vacinar", completou.

O secretário também comentou sobre a decisão da prefeitura de cancelar a festa de Réveillon e afirmou que não é hora de falar de Carnaval com a chegada da nova variante. "Não temos como falar de Carnaval num momento de preocupação em que o mundo está".