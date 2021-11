Salvador faz agendamento para 3ª dose de quem se vacinou fora da cidade

A prefeitura de Salvador inicia a partir desta sexta-feira (5) o agendamento da 3ª dose da vacina contra a covid-19 para o público elegível que não tomou a 1ª, 2ª ou ambas as doses na capital baiana, mas é residente do município. A vacinação dessas pessoas vai acontecer a partir de segunda-feira (8).

Para o recebimento da dose de reforço (3ª dose) será necessário o agendamento prévio no site da Hora Marcada.

O serviço está disponível para os seguintes públicos: trabalhador da saúde que tomou a 2ª dose há 180 dias ou mais; idoso com 60 anos ou mais que tomou a 2ª dose há 180 dias ou mais; ou paciente imunossuprimido que tomou a 2ª dose há 28 dias ou mais.

O cidadão deverá levar obrigatoriamente, no dia e horário marcados no site, a original e cópia do cartão de vacina, documento de identificação com foto e QR Code gerado no ato do agendamento on-line.