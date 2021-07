Salvador faz mutirão de 2ª dose nesta sexta (30); aplicação da 1ª dose é suspensa

A sexta-feira (30) de imunização contra a covid-19 em Salvador será dedicada ao reforço na imunização. Isso porque a prefeitura realiza mais um mutirão exclusivamente para aplicação da segunda dose.



Será montado um esquema com pontos exclusivos para aplicação da CoronaVac, Oxford e Pfizer. Com isso, a aplicação da primeira dose será suspensa nesta sexta.



Aprazados até o dia 8 de agosto com as vacinas da Oxford e da Pfizer poderão se vacinar. Já para receber a segunda dose da Coronavac é preciso estar aprazado até esta sexta, dia 30 de julho.



2ª DOSE OXFORD – 8h às 16h



As pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da Oxford programada para até o dia 8 de agosto já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.



Drive-thrus: Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina, 5º Centro de Saúde (Barris), Faculdade Universo (Avenida ACM), Shopping Bela Vista, Universidade Católica (Pituaçu), Vila Militar (Dendezeiros), Parque de Exposições (Paralela) e Arena Fonte Nova (Nazaré).



Pontos fixos: 5º Centro de Saúde (Barris), USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Resgate, USF Teotônio Vilela (Fazenda Coutos II), USF Vista Alegre, USF Colinas de Periperi, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), Universidade Católica Pituaçu, USF Pirajá, Clube dos Oficiais (Dendezeiros), Parque de Exposições, USB Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora) e USF Vila Nova de Pituaçu.



2ª DOSE CORONAVAC – 8h às 16h



Amanhã todas as pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da CoronaVac programada para até o dia 30 de julho já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.



Drive-thrus: Barradão (Canabrava), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e FBDC Cabula.



Pontos fixos: Barradão (Canabrava), USF Curralinho e USF Cajazeiras V.



2ª DOSE PFIZER – 8h às 16h



As pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da Pfizer programada para até o dia 8 de agosto já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.



Drive-thrus: Shopping da Bahia, FBDC Brotas, Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio) e Unijorge (Paralela).



Pontos fixos: USF Federação, FBDC Brotas, USF Plataforma, USF Cajazeiras X e Unijorge (Paralela).