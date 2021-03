Salvador ganha Conselho Municipal LGBT; veja como funciona

Já está instalado em Salvador o Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT+, vinculado à Secretaria Municipal da Reparação (Semur). O objetivo desse núcleo é garantir o cumprimento dos direitos e da representação das pessoas LGBTQIA+ na cidade.

Além disso, o conselh também tem como missão atuar no estímulo e acompanhamento das políticas públicas voltadas para o combate à discriminação sexual e a promoção da igualdade e respeito à diversidade de gênero.

A cerimônia para dar início aos trabalhos do conselho contou com a presença da dirigente da pasta, Ivete Sacramento, além dos membros titulares e suplentes. No evento, realizado na quinta (18), ocorreu ainda a primeira reunião ordinária para eleger a diretoria executiva do Conselho para o biênio 2021-2022 e a apresentação e aprovação do regimento interno do conselho, elaborado por uma comissão da entidade, designada pela Semur.

Foram eleitos para a diretoria executiva Walter Pinto Júnior, como presidente, representando o segmento do poder público; Alexsandra Leitte como vice-presidenta, e José Jorge Neris dos Santos como secretário executivo, ambos representantes da sociedade civil.

O presidente eleito destacou a missão do conselho. “Esse será um mandato diverso e coletivo, no qual teremos o desafio de implementar, junto à Semur, as iniciativas do Plano Municipal de Políticas Públicas de Cidadania e Direitos LGBT+. Segurança à vida, respeito à diversidade, dignidade e equidade são os valores que defendemos”, declarou Walter Pinto Júnior.

O termo de posse dos conselheiros deverá ser assinado nos próximos dias. A data exata não foi divulgada.