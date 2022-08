Salvador ganha grupo de trabalho para monitorar elevação do nível do mar

São muitos os soteropolitanos que já se assustaram ao ver, nas redes sociais, imagens do avanço do mar na capital baiana projetado para as próximas décadas. Em algumas previsões, bairros completos da cidade seriam inundados. Para monitorar essa possibilidade e implementar ações relacionadas à elevação do nível do mar por aqui, um grupo de trabalho foi lançado, nesta sexta-feira (12), em evento no Hub Salvador, no bairro do Comércio.

Com coordenação da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), a equipe também vai definir estratégias para minimizar os impactos do fenômeno nos próximos anos no município. Representante da Secis no grupo, Ivan Euller explica o que motivou a criação do grupo.

"Temos uma previsão de 50cm de elevação do nível do mar em Salvador. Como vamos pensar projetos de urbanismo e drenagem usando dados históricos, mas sem pensar no futuro?! O grupo vai trazer especialistas com experiência de outras cidade e fazer com que projetos futuros dessa área também levem em conta a elevação porque ela vai acontecer", fala ele.

(Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO)

Euller também dá exemplos de intervenções diretas que podem ser recomendadas à gestão municipal a partir dos estudos. "Vamos monitorar, entre outras coisas, a elevação anual do nível do mar e pensar soluções. Do que vimos em outras cidades, podem ser criados diques e barreiras de contenção para lidar com a elevação. Em outros pontos, onde isso não vai ser possível, podemos fazer planos de evacuação. Porém, tudo isso ainda precisa ser estudado e avaliado", ressalta o diretor da Secis.

O grupo de trabalho tem duração de um ano e pode ser renovado por mais um. Presente no evento de lançamento da iniciativa Ilan Cuperstein, diretor regional do Grupo de Grandes Cidades para a Liderança Climática (C40) para América Latina, falou que o grupo mostra como a capital baiana está engajada na liderança do clima.

"Salvador está na linha de frente em relação a políticas de adaptação à mudança do clima. A cidade vem pensando soluções inovadoras e sustentáveis para dois dos grandes riscos climáticos em que está submetida: nível do mar e enchentes. Muito interessante ver esse compromisso que é político e também técnico", diz Cuperstein.

O diretor afirmou também que espera que a capital baiana vire exemplo para outras cidades que precisam lidar com situações parecidas no futuro. O decreto com a instituição do grupo de trabalho foi publicado na edição da última quinta-feira (11) do Diário Oficial do Município (DOM).