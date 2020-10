Salvador ganha novo bar, na Barra

Frederico Bar será inaugurado, quinta-feira, em Salvador (foto: Alô Alô Bahia)

A capital baiana ganha um novo bar, o Frederico, que começa a funcionar a partir de quinta-feira, na Rua Augusto Frederico Schmith – daí o nome do local-, no Jardim Brasil, na Barra. Inspirado nos bares modernos, muito comuns em São Paulo, o empreendimento tem como sócios o cirurgião vascular Bruno Rocha e o empresário Danilo Lacerda, que atua na área há 15 anos.

“Como gosto muito do ramo de bares, convidei Danilo para ser meu sócio nesse negócio. Associamos chopp e cerveja gelados a uma carda de drinks e rótulos de vinhos selecionados. Na gastronomia, unimos petiscos e pratos da tradicional comida de buteco com alguns pratos especiais, como cortes de carnes nobres”, revelou Rocha. Eles pretendem bombar durante o verão (respeitando os protocolos de distanciamento, claro) e a ideia é que o local figure como um dos mais badalados da cidade.

Pedro Guimarães (foto:Valter Camponato/Agência Brasil)

Poder

Quem deu ares por Salvador, quinta-feira, foi o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Doutor em Economia pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, e especialista em processos de desestatização, ele tenta dar mais dinamismo à Caixa, reforçando a governança e aprimorando a tecnologia do centenário banco estatal, um dos cinco mais lucrativos do país. Na cidade, Guimarães aproveitou para visitar a sede da APAE, na Pituba. “Nosso propósito é conhecer as necessidades das entidades e firmar parcerias. Focamos nas pessoas vulneráveis e estava faltando este olhar mais atento para as pessoas com deficiência”, nos disse.

A dois

Aurora Mendonça e Fernando Torquatto celebraram dois anos de namoro, quarta-feira, durante jantar intimista, no apartamento do Leblon, no Rio de Janeiro. Em postagem nas redes sociais, Torquatto destacou: “Temos sorte porque, de modo geral, o mundo torce a favor. Principalmente os que conhecem nosso coração e nos amam de verdade. Quanto aos outros, sinto muito, porque jamais abrirei mão de tentar ser feliz e fazer feliz quem tanto merece”.

Clarice Aragão (foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Festa de Halloween

A advogada Clarice Aragão reúne amigos, nesse sábado, para festa de Halloween, na cobertura onde mora, no Itaigara, em Salvador. A noite terá decoração especial, com muitas velas, máscaras e aranhas – algumas, de verdade (mentira!). Os convidados, amigos da anfitriã e do marido dela, o também advogado Leonardo Aragão, já estão preparando as fantasias.



Mariana Barreto, Renata Correia, Cristina Calumby, Rosário Magalhães e Ana Araújo (foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Almoço especial

Capa da nova edição da revista do Núcleo de Decoração da Bahia, a arquiteta Cristina Calumby foi homenageada, quarta-feira, com almoço no restaurante Lafayette, na Bahia Marina. O evento, que respeitou as medidas de distanciamento, foi prestigiado por arquitetos e lojistas associados ao Núcleo, além de convidados especiais, como Rosário Magalhães, Renata de Magalhães Correia, Mariana Barreto e Ana Araújo.

Paula Frank (foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)





Inauguração

A empresária Paula Frank inaugurou sua primeira franquia, quinta-feira, na Alameda das Grifes, no Shopping da Bahia. O evento foi dividido em 3 momentos, durante todo o dia, para evitar aglomeração. Com 19 anos de expertise no segmento de bolsas e acessórios, Paula, que comanda uma marca que leva seu nome, aposta na fusão do físico com o digital. “Existe oportunidade na crise e fiquei muito orgulhosa de ter minha marca neste shopping tradicional da Bahia que eu acredito muito. A gente acredita que, mesmo com o crescimento do mercado digital, podemos aliar forças com o mercado físico, principalmente por conta do atendimento e do acolhimento, que é diferente do da internet”, nos disse.



Reconhecimento

O Anantara Spa do Tivoli Ecoresort Praia do Forte acaba de receber dois prêmios importantes no World Spa Awards 2020 como “Melhor Spa de Resort do Brasil” e o “Melhor Spa de Resort da América Latina”. A premiação celebra a excelência em turismo de spas em todo o mundo e tem como base a votação de profissionais que trabalham na indústria de spa e também o público em geral. O Anatara Praia do Forte foi projetado pelo arquiteto Sidney Quintela.

Panorama

- Larissa Bicalho recebeu amigas para jantar, quinta-feira, no apartamento do Campo Grande. Jacinta Abud, Celinha Silva e Flávia Avena estiveram presentes.

- Larissa e Nilinho Coelho celebraram o aniversário dela, quarta-feira, durante jantar na Vitória.

- O Iberostar Praia do Forte recebeu o certificado POSI-Check da Cristal Standards, comprovando o cumprimento dos mais altos padrões internacionais no controle e prevenção da propagação de infeções.

- A loja Baú + Objetos, nova operação do grupo que integra as lojas Baú+ e Baú Baú, foi inaugurada oficialmente, quinta-feira, durante live em parceria com a Casa & Jardim. Com projeto assinado por Ana Paula e Thiago Manarelli, funciona na Alameda das Espatódeas.