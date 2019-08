Salvador ganha projeto para incentivar a amamentação

Um projeto que incentiva o aleitamento materno será lançado na segunda-feira (5) pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre). Batizado de Amamentar Sempre, ele buscará destacar a importância da amamentação e será voltado para gestantes, puérperas e familiares. A Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan) é a responsável por organizar o projeto.

As ações acontecem em agosto, quando há também a Semana Mundial do Aleitamento Materno. A equipe da Cosan vai desenvolver ao longo do mês atividades de incentivo e apoio ao aleitamento materno nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Salvador.

A medida é para que Salvador alcance as metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - entre elas estão combater a fome, alcançar a segurança alimentar, assegurar a vida saudável e promover bem-estar para todas as idades.

A secretária da Sempre, Ana Paula Matos, destaca que o aleitamento materno traz benefícios para os bebês e também para as mães – dentre eles, a diminuição do risco de contaminação, que pode ocorrer no preparo de outros tipos de leite. “Atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social e conscientizá-las da importância da amamentação é papel da Sempre, através da Cosan, que já realiza um trabalho de extrema importância nesse sentido. Com esse projeto, queremos chegar ainda mais longe, alcançar mais pessoas e ajudar no resgate de vidas”, diz.

O projeto será desenvolvido de maneira permanente, por conta da importância do tema. Durante as ações, os técnicos vão responder as principais dúvidas da população relacionadas à amamentação. Dentre elas estão a posição, pega, ordenha manual, conhecimento sobre o comportamento normal do bebê amamentado, número de mamadas ao dia, duração das mamadas e prejuízos associados ao uso de mamadeiras e chupetas.

Veja a programação: