Salvador ganha teatro para realização de óperas; saiba onde

O Teatro do Colégio Mercês, que fica dentro do Colégio em pleno centro da cidade, agora será a casa da música lírica na Bahia, onde serão ensaiadas e encenadas as Óperas em Salvador. Através de uma parceria entre o Núcleo de Ópera da Bahia e a direção do Colégio Mercês, o coletivo de artistas passa a dispor de um espaço que deverá se transformar num centro onde poderão ser exploradas as potencialidades dos cantores líricos e dos demais artistas de diferentes segmentos envolvidos na produção de uma Ópera em nosso estado.

E o Núcleo de Ópera da Bahia já tem programadas realizações para junho deste ano, com o lançamento do CD “Oratório de Santo Antônio”, e em julho, a montagem da Ópera “Flauta Mágica”, de Mozart.

Criado por Aldo Brizzi e Graça Reis em 2016, o Núcleo de Ópera da Bahia - NOP é uma companhia única, que tem a proposta de criar um núcleo especializado em Ópera de raízes afro-americanas e a intenção de formar uma companhia de Ópera Baiana. O teatro do Colégio Mercê há mais de 200 anos é responsável pela formação de milhares de alunos. Seu teatro dispõe de 500 lugares e agora será aberto para o público em geral.

"É assim que o setor cultural se fortalece, através de uniões, apoios e parcerias entre Instituições que tem propósitos comuns: o de colaborar para criar um mundo mais sensível, mais justo e mais belo!", nos disse Renata Campos, produtora do Núcleo de Ópera da Bahia.

Todos os alunos e alunas do Colégio das Mercês terão acesso direto às ações do Núcleo de Ópera, como assistir aos ensaios abertos, aos laboratórios de criação, entre outras atividades que acontecerem no teatro.

Leia mais em Alô Alô Bahia