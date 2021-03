Salvador ganhará nova creche para cachorros em abril

O mercado pet segue em alta em Salvador. No dia 12 de abril, a cidade ganhará uma nova creche para cachorros. O espaço é destinado a donos que passam muito tempo fora de casa ou querem que seu bichinho de estimação tenha um dia recreativo, na companhia de outros cachorros.

A creche canina Club do Focinho ficará no bairro de Piatã e terá foco na socialização canina e terá planos que variam de R$ 30, uma diária avulsa, a R$ 520 de mensalidade para quem quer levar o pet cinco dias por semana. "É com imenso prazer que abrimos as portas deste espaço que tem o intuito de fazer os nossos 'aumigos' ainda mais felizes", afirma a jornalista Camila Botto, uma das sócias do espaço.

Além de funcionar como creche, o espaço, que ficará na Rua Deputado Paulo Jackson, 107, também funcionará como hotel. Para se matricular ou curtir um dia no local, é necessário que o cão tenha pequeno ou médio porte e esteja em boas condições de saúde.

Todos os animais passarão por uma triagem para avaliação comportamental, que deve ser agendada previamente. Cães macos não castrados só poderão frequentar o espaço até completarem 1 ano, enquanto as fêmeas não podem estar no cio.