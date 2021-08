Salvador: idosos podem receber terceira dose da vacina sem sair de casa

Os idosos aptos para receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19, pessoas com 80 anos ou mais que completam seis meses do recebimento da segunda dose no dia 02 de setembro, poderão agendar a aplicação da terceira dose através do Vacina Express, em Salvador.

O serviço é ofertado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e, diariamente, disponibiliza 100 vagas para que pessoas dos grupos prioritários da estratégia de vacinação que tenham dificuldade de locomoção ou que estejam acamadas possam agendar e receber a aplicação da primeira ou segunda dose sem sair de casa. Agora, a terceira dose também será coberta pelo atendimento à domicílio.

O Vacina Express funciona de segunda à sexta-feira. O agendamento online pode ser feito neste mesmo período, a partir das 08h, através do site da Vacina Express.

“Salvador é uma das capitais do país que mais vacinaram. Estamos com nossas equipes mobilizadas para atendimento os que mais precisam em toda a cidade seja por posto fixo, drive-thru ou na vacinação domiciliar. Todo esse esforço para tornar o acesso ágil e democrático do imunizante para todos os soteropolitanos”, comentou Leo Prates, secretário de Saúde do município.

Nesta terça-feira (31), a aplicação da terceira dose para o público idoso foi até às 16h em drivers e pontos fixos.