Salvador inclui pessoas acima de 50 anos e faz mutirão de vacinação neste sábado

Salvador faz novo mutirão de vacinação neste sábado (12), incluindo agora pessoas a partir de 50 anos. A vacinação de primeira dose será somente etária, suspendendo outras categorias, informou a Secretaria Municipál de Saúde (SMS).

A vacinação acontecerá das 8h às 12h para pessoas que nasceram até 12 de junho de 1970. Das 13h às 16h, será a vez de quem nasceu até 12 de janeiro de 1971.

Quem tem a segunda dose marcada para sábado e domingo poderá ir para um dos pontos definidos especificamente para isso - a lista de postos será informada ainda hoje, diz a SMS.

Hoje, o prefeito Bruno Reis falou da chegada de 90 mil doses da vacina da Janssen a Salvador a partir da segunda (14). Elas serão usadas inicialmente para vacinar as cerca de 6 mil pessoas em situação de rua. O restante será usado para vacinação por idade. Essa vacina tem a particularidade de só precisar de uma aplicação única, ao contrário das demais, que são em duas doses.

“Iniciada a vacinação da população de rua, a expectativa é concluir todo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO) até a quarta-feira (16). Iremos chegar ao final do mês com mais de 50% do público-alvo, acima de 18 anos, com a primeira dose aplicada no braço”, disse Bruno. Ele destacou que Salvador cumpriu todas as determinações de prioridade do Ministério da Saúde, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e das medidas judiciais.