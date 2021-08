Salvador inicia a vacinação de jovens de 19 anos nesta quinta (19)

A Prefeitura de Salvador continua avançando a faixa etária apta para aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19. Desta vez, os jovens de 19 anos ou mais poderão ser imunizados nesta quinta-feira (19).

Das 8h às 12h, será a vez dos nascidos até 19 de fevereiro de 2002. À tarde, das 13h às 16h, entra também o público nascido até 19 de agosto de 2002. Não haverá vacinação à noite.

"Além disso, também terá 1ª dose para gestantes e puérperas e aplicação das 2ª doses: Oxford e Pfizer para pessoas com retorno até 24/8 e Coronavac para retorno até 20/8", informou o prefeito. "Bora vacinar".

(19/08 - Quinta-Feira) - Pontos de vacinação para 1ª dose:



08 às 16H



Drivers

5º Centro de Saúde (Barris)

Faculdade Universo (Avenida ACM)

Shopping Bela Vista

Faculdade Bahiana de Medicina - Cabula

Atakadão Atakarejo

Vila Militar (Dendezeiros)

Arena Fonte Nova

Universidade Católica (Pituaçu)

Unijorge (Paralela)

Barradão



Pontos Fixos

5º Centro de Saúde (Barris)

USF Federação

CSU Pernambués

USF Plataforma

USF Cajazeiras V

USF Pirajá

Universidade Católica (Pituaçu)

USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança)

Unijorge (Paralela)

Barradão

UBS Eduardo Mamede (Mussurunga)



(19/08 - Quinta-Feira) - Pontos de vacinação para 1ª dose de gestantes e puérperas:



08H às 16H



Drivers

Atakadão Atakarejo

Universidade Católica de Salvador (Pituaçu)



Pontos Fixos

Universidade Católica de Salvador (Pituaçu)

USF Vila Matos - Rio Vermelho (EXCLUSIVO PARA ESSE PÚBLICO)

USF Federação



(19/08 - Quinta-Feira) - Pontos de vacinação para 2ª dose:



OXFORD - 08H às 16H



Drivers

PAF Ondina

Shopping da Bahia



Pontos Fixos

USF Vale do Matatu

USF Fernando Filgueiras (Cabula VI)

USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II)

USF Vista Alegre

UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras)

Clube dos Oficiais (Dendezeiros)

UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim)

USB Ramiro de Azevedo (Campo da Polvóra)

USF Vila Nova de Pituaçu



CORONAVAC - 08H às 16H



Drivers

Uninassau



Pontos Fixos

USF Curralinho

USF Tubarão



PFIZER - 08H às 16H



Drivers

Faculdade Bahiana de Medicina - Brotas

Parque de Exposições



Pontos Fixos

Faculdade Bahiana de Medicina - Brotas

USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas)

USF Colinas de Periperi

UBS Sergio Arouca (Paripe)

USF Imbuí

USF Cajazeiras X

Parque de Exposições

Vacinação nesta quarta (18)

Para os jovens de 20 anos ou mais, a aplicação da primeira dose segue a todo vapor nesta quarta-feira (18). Das 8h às 12h, foram imunizadas as pessoas de 21 anos (nascidas até 18/08/2000). Das 13h às 16h, foi a galera de 20 anos nascida até 18/02/2001. E agora à noite, das 17h às 21h, será a vez dos nascidos até 18/08/2001.

Antes de comparecer aos postos, as pessoas devem conferir se o nome está na lista disponível no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br. No ponto de vacinação, basta apresentar um documento de identidade com foto - no caso das gestantes e puérperas, são necessários outros documentos, conforme estratégia abaixo.