Salvador inicia imunização de crianças com Coronavac nesse sábado

Salvador vai iniciar a imunização de crianças usando a Coronavac a partir deste sábado (22). Terão direito ao imunizante as crianças que têm a partir dos 6 anos, conforme a aprovação da Anvisa.

Segundo o prefeito Bruno Reis, será realizado nesse sábado um dia exclusivo de vacinação contra a covid-19 para as crianças. "As crianças de 5 anos vão ter as doses da Pfizer reservadas e para as crianças de 6 a 11 anos serão usadas as doses da Coronavac", detalhou.

Ainda de acordo com ele, Salvador tem em estoque 64 mil doses da Coronavac. "Tínhamos um universo de 64 mil doses de coronavac, e já tínhamos solicitado ao Ministério da Saúde o uso em crianças. Essa aprovação da Anvisa ocorreu ontem e nós já vamos começar a usar amanhã", afirmou o prefeito.

Aprovação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no início da tarde desta quinta-feira, 20, o uso da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que não sejam imunocomprometidos. A aprovação foi por unanimidade.

Apresentação técnica da agência demonstrou a segurança e efetividade da aplicação de duas doses da Coronavac, com intervalo de 28 dias, na população pediátrica. Até então, a única vacina aprovada no Brasil para a população pediátrica era o imunizante da Pfizer, que já começou a ser aplicado em crianças de 5 a 12 anos.

O Instituto Butantan pedia a aprovação da Coronavac para a faixa etária de 3 a 17 anos. A análise técnica da Anvisa, no entanto, considerou que os dados apresentados até agora são robustos apenas para a faixa etária de 6 a 17 anos.

Estudo técnico da Anvisa indica, ainda, que a Coronavac não deverá ser aplicada em crianças imunocomprometidas (como aquelas em tratamento para câncer) porque ainda faltam dados sobre os benefícios para esta população.