Salvador inicia nesta quinta a aplicação da dose de reforço da Janssen

A aplicação da dose de reforço da vacina da Jassen contra a covid-19, em Salvador, está programada para iniciar nesta quinta-feira (16). A informação foi adiantada pelo prefeito da capital, Bruno Reis, em sua conta pessoal no Twitter.

Não foram divulgadas informações detalhadas sobre a estratégia a ser adotada para distribuição das doses nos postos de saúde e dinâmica dos grupos a serem vacinados. Vale ressaltar que o imunizante foi adotado pela gestão municipal para a aplicação na população em situação de rua.

Na publicação, o prefeito anuncia a aplicação das doses com base no envio de novos lotes por parte do Ministério da Saúde. As doses desembarcam em Salvador ainda nesta terça-feira (14), de acordo com a Secom municipal.