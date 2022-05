Salvador inicia segunda etapa da vacinação contra gripe e sarampo

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou, nesta segunda-feira (2), a segunda etapa das estratégias de vacinação contra a gripe e o sarampo.

A mobilização acontece de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 17h, em todas as 156 salas de vacina instaladas nos postos de saúde da Atenção Básica do município. Além dos públicos que já faziam parte das campanhas, foram incluídos, nessa fase, novas populações elegíveis.

Neste primeiro dia da 2ª etapa, contudo, os idosos continuaram marcando presença aos postos para receber o imunizante.

Estratégia

A partir desta segunda, podem receber vacina contra influenza crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores de escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Durante a 2ª etapa das estratégias, a aplicação do imunizante contra sarampo estará disponível para crianças de 6 meses a menores 4 anos, 11 meses e 29 dias e trabalhadores da saúde. Para se vacinar, é preciso levar a carteira de vacinação ou cartão SUS e documento com foto. Os profissionais da saúde devem apresentar a carteira do órgão onde atua.

Meta da campanha

Desde o início da campanha, foram vacinados contra influenza aproximadamente 115 mil pessoas na capital baiana. O número corresponde apenas a 12,63% de cobertura vacinal. Durante a estratégia de vacinação deste ano, foram aplicadas quase 16 mil doses de imunizante contra o sarampo, o que representa 11,13% do público alvo.

Apesar da baixa adesão, a meta é imunizar pelo menos 90% da população elegível para a estratégia. A estimativa é que este ano cerca de 1,2 milhão de pessoas façam parte do público-alvo da campanha da gripe.

Cerca de 552 mil moradores da capital baiana estão elegíveis para a atualização vacinal contra o sarampo. O objetivo da campanha é proteger pelo menos 95% desse público.