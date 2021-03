Salvador integra diretoria do consórcio de vacinas da Frente Nacional de Prefeitos

O Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar) empossou a nova diretoria em cerimônia virtual realizada nesta terça-feira (30). Um dos membros é o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que se torna o vice-presidente para as capitais da Região Nordeste do grupo, liderado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

O evento foi acompanhado por prefeitos e gestores dos municípios consorciados e contou com a participação especial do conselheiro presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon); e do conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, José Nei Ascari. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, enviou mensagem, por meio de vídeo, de apoio ao consórcio.

Na ocasião, foi anunciada a doação de R$4 milhões ao Conectar pela Natura & Co América Latina, que reúne as marcas Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. A doação poderá ser destinada à compra de vacina contra a Covid-19 e insumos de saúde necessários ao enfrentamento da pandemia.

Na quinta-feira (1), ocorre a primeira reunião da diretoria empossada já para aprovação de algumas resoluções. Entre elas, está a de Compliance do consórcio, que trará as definições do portal de transparência, das ações que serão divulgadas e da contratação de uma auditoria independente para dar tranquilidade a quem dirige e, principalmente credibilidade ao Conectar.

Composição

A diretoria empossada foi eleita na segunda (29), por meio da votação de 682 eleitores que corresponderam a 2.970 votos, já que o peso de cada voto varia de acordo com o número de habitantes dos municípios.

A direção será presidida pelo prefeito de Florianópolis/SC, Gean Loureiro; o 1º vice-presidente, Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém; e a 1ª vice-presidente Cinthia Ribeiro, prefeita de Palmas. Ao todo, a diretoria é formada por 15 prefeitos. No conselho fiscal, outros seis prefeitos participam, três titulares e três suplentes, conforme previsto no estatuto.

Em tempo recorde o Conectar foi liderado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e instituído com a adesão de mais de 1,8 mil municípios, com Projetos de Lei aprovados em suas Câmaras Municipais. Também já conta com a manifestação de interesse de mais de 2,6 mil municípios, sendo 25 capitais. Todos esses resultados foram alcançados em curto espaço de tempo com o objetivo de unir esforços com a União e os estados visando atender mais rápido as necessidades da população.

Ações

Desde que foi instituído, no último dia 22, o Conectar já se reuniu com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no intuito de colaborar com o Programa Nacional de Imunização (PNI), coordenado pela pasta. Também já há tratativas diplomáticas do consórcio com os EUA para que o país norte-americano faça um empréstimo ao Brasil de doses da vacina da AstraZeneca, que estão estocadas nos EUA, assim como ajudar na intermediação com os laboratórios Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson.

Já existem também tratativas com a OPAS/OMS para que interceda junto ao Covax Facility a ampliação da participação na aquisição de vacinas e antecipação das entregas. O governo brasileiro, quando aderiu ao Covax Facility, tinha opções de adquirir doses equivalentes a 40% da sua população, mas optou por apenas 10%.