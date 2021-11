Salvador Invisível realiza ceia de natal para pessoas em situação de rua; veja como doar

Todos merecem um natal digno, mas poucos têm condições para realizar uma simples ceia. Durante a pandemia da Covid-19, o número de pessoas em situação de rua cresceu em Salvador, conforme dados da Defensoria Pública da Bahia. Após um ano suspenso, o Natal da Salvador Invisível volta às ruas da capital baiana. O evento "NATALL Inclusive" terá uma ceia de natal para até 200 pessoas em situação de rua, no dia 18 de dezembro, na Praça da Piedade, das 17h às 22h.

A ação recolhe doações para a organização do evento, que tem programação especial para a população de rua. Além da ceia, o evento fará homenagem aos assistidos vítimas do coronavírus, e contará com peça teatral, roda de conversa, apresentação musical, entre outras dinâmicas.

Até o momento, a SSA Invisível alcançou 10% da meta de doações até o dia 18 de dezembro. Foram R$ 1,5 mil dos R$ 15 mil previstos para a realização do evento e ajuda aos assistidos. As doações podem ser feitas por pix para o email ssainvisiveloficial@gmail.com (Fagner Coelho Vieira).

A SSA Invisível é uma associação sem fins lucrativos que trabalha com a população em situação de rua, visando a dignidade das pessoas consideradas invisíveis socialmente. O projeto foi iniciado em 2019, a partir da divulgação de histórias das pessoas em situação de rua de Salvador.

Hoje, o projeto trabalha em parceria com a prefeitura e outros movimentos sociais para acompanhar e garantir os direitos das pessoas em vulnerabilidade. O evento NATALL Inclusive visa ainda aproximar o projeto de pessoas que ainda não são assistidas por ONGs ou órgãos públicos.

Serviço

Evento: NATALL Inclusive

Quando: 18 de dezembro, das 17h às 22h

Onde: Praça da Piedade

DOAÇÕES

Pix: ssainvisiveloficial@gmail.com (Fagner Coelho Vieira, vice-presidente)