Salvador já teve cinco vezes mais chuva que o normal em dezembro

Quem é nascido ou criado em Salvador sabe que, quando chega dezembro, é época de reforçar o ventilador, tirar o biquini do armário e andar de cabelo preso o dia inteiro, por conta do calorão que costuma fazer. Desta vez, o mundo está ao contrário e, sim, todo mundo reparou.

Só para se ter uma noção, Salvador registrou, no mês de dezembro, um volume de chuvas cinco vezes maior que o esperado. Segundo a Defesa Civil, de 1 a 24 de dezembro houve registro de 250 milímetros de chuva.

Só neste sábado (25), até as 12h30, a Defesa Civil de Salvador recebeu 10 solicitações. Foram três alagamentos de imóvel, duas ameaça de deslizamento, uma árvore ameaçando cair, uma árvore caída, um desabamento de imóvel e dois deslizamentos de terra.

Quem estiver vivendo qualquer situação que demande abrir uma ocorrência junto à Codesal deve ligar no telefone 199, que funciona em regime 24h.

A previsão é que a capital baiana siga com chuvas intensas neste sábado e, no domingo, amanheça com céu nublado e chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por trovoadas.



Até o momento, os bairros com maior acúmulo de chuvas nas últimas 72h foram Pau da Lima (121mm), Mirante de Periperi (119,6mm), Sete de Abril - Bosque Real (119,2mm) e Castelo Branco (115,6mm).

A causa desse fenômeno de tantas chuvas em um período não esperado é a La Niña.

O que é La Niña?

La Niña é o nome dado ao resfriamento anômalo das temperaturas médias do Oceano Pacífico. Essa mudança é capaz de provocar uma série de distúrbios em todo mundo, alterando a formação de chuvas, secas e distribuição de calor.

No Brasil, o La Niña provoca estiagem nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e principalmente Sul. No Nordeste e na Região Amazônica aumenta a intensidade das chuvas.

Mas além do fenômeno, um agravante que piora as chuvas é o cavado, sistema de baixa pressão que mexe com a circulação do vento. Ele faz com que aumente a formação de nuvens, trazendo descargas elétricas e trovoadas.

Além disso, as temperaturas do oceano, próximo à costa do Nordeste influencia as chuvas. A termodinâmica local está associada às altas temperaturas das águas. Isso explica o mormaço que tomou conta da cidade na última semana.





A véspera de Natal (24) foi chuvosa na maior parte de Salvaor. De acordo com o informações do Centro de Monitoramento e alerta da Defesa Civil da capital baiana entre 6h de 24 de dezembro e 6h de 25 de dezembro a região da Base Naval de Aratu foi a que mais choveu em Salvador. O registro foi de 70,4 mm de chuva na região em 24 horas.

Foram registradas três ocorrências neste sábado (25). Nenhuma com gravidade.

Veja abaixo lista das 10 regiões onde mais choveu nesta véspera de Natal