Salvador lança calendário de Verão em SP e confirma atrações do Réveillon

Em Salvador, as pessoas seguem a música o ano inteiro. Com o tema 'Misture-se', a campanha promocional para o Verão soteropolitano apresenta a diversidade de ritmos e de tribos como o diferencial na cidade. E essa premissa começa já no evento que abre a temporada de festas da capital baiana: o Festival Virada Salvador.

A maior festa de fim de ano do país conta com mais de 70h de música, em cinco dias de programação e, pelo menos, 25 atrações. São dois milhões de pessoas circulando durante o evento e ações de lazer e entretenimento que tornam o Festival ainda mais empolgante.

Entre os nomes já confirmados para o Festival Virada -- parte deles antecipados pelo prefeito ACM Neto em entrevista ao CORREIO -- estão Iza, Claudia Leitte, Vintage Culture, Bell, Matheus & Kauan, Saia Rodada, Durval, Paralamas, Anitta, Luan, Simone e Simaria, La Furia, Igor Kannário, Harmonia, Alok, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Psirico, Lincoln & Duas Medidas, Denis DJ, Léo Santana, Ivete Sangalo, que fará a contagem regressiva mais uma vez, no dia 31, Jorge e & Mateus, Xand Avião, Saulo e Daniela Mercury.

O Festival Virada Salvador leva cerca de 460 mil turistas à capital, alcança 95% da ocupação hoteleira e injeta mais de R$ 500 milhões na economia.

Vale lembrar que a estação mais quente do ano em Salvador já começa em novembro. São dezenas de ensaios de verão, festas e eventos realizados por aqueles músicos e artistas que estão se preparando para o Carnaval.

Além disso, de dezembro a fevereiro, a cidade realiza 13 grandes Festas Populares, a exemplo da Lavagem de Itapuã, Festa de Yemanjá e a tradicional Lavagem do Bonfim. Juntas, as três festas levam mais de 1,5 milhão de pessoas para as ruas da capital baiana.

O ápice do Verão de Salvador é o Carnaval, a maior festa de rua do planeta. São 10 dias de festa, mais de dois milhões de pessoas diariamente nas ruas, centenas de apresentações em trios elétricos, sete circuitos oficiais e cerca de 10 palcos espalhados pela cidade.

"Com as entregas que estamos fazendo e as ações planejadas para a alta estação tenho certeza que esse será o melhor verão de todos os tempos", declarou o prefeito ACM Neto. Para o presidente da Empresa Salvador Eventos (Saltur), pasta responsável pelo calendário de eventos da capital baiana, a cidade está e continuará preparada para ser a maior capital do verão do país.

"Com o título de Cidade da Música pela Rede de Cidades Criativas da Unesco, a capital baiana segue a música durante 365 dias por ano, mas sem faltar arte, gastronomia e diversão", completou o gestor.

Novidade

Uma nova marca se une à Prefeitura de Salvador durante o Verão. A marca Veloe é a nova parceira da cidade na realização do Carnaval que irá contribuir na melhoria da Mobilidade durante a festa em um projeto inédito no Brasil.