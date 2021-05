Salvador lança edital para contratação de 300 profissionais para atuar na vacinação 

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador lança, na próxima segunda-feira (10), um Processo Seletivo para contratação temporária de 300 técnicos de enfermagem através do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) para atuação na vacinação contra covid-19.

O edital com as informações sobre as inscrições e os critérios para seleção dos trabalhadores será publicado na edição do Diário Oficial do Município de segunda (10).

“Somos a capital do Brasil mais eficaz na vacinação contra Covid-19. Tudo isso porque montamos uma estrutura de logística eficiente e estamos com as equipes empenhadas em realizar a vacinação de forma acelerada. Com a contratação desses novos servidores nossa expectativa é dar ainda mais celeridade ao processo de imunização”, destaca Leo Prates, titular da SMS.