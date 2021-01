Salvador: manifestantes fazem carreata pedindo impeachment de Bolsonaro

Na manhã deste domingo (31) um grupo de manifestantes contra o presidente Jair Bolsonaro realizou uma carreata com saída do bairro da Calçada. Representantes de movimentos sociais, sindicalistas e de partidos de oposição pediram o impeachment do presidente. Na carreata, que seguiu até o bairro de Paripe, os manifestantes fizeram também defesa da manutenção da vacinação gratuita pelo SUS para toda a população. A carreata aconteceu também em outras cidades do Brasil.

"O Subúrbio Ferroviário de Salvador se levantou, como dezenas de capitais e centenas de municípios brasileiros, contra a corrupção e os crimes do desgoverno. Bolsonaro faz mal ao Brasil, maltrata os mais pobres, faz pouco caso da pandemia e piora a economia nacional. Por isso estamos nas ruas: em defesa da vida, da democracia, da vacina para todos, da volta do auxílio emergencial para os mais pobres, do emprego para nosso povo trabalhador e pelo impeachment do genocida", afirmou o deputado estadual Robinson Almeida (PT).

Quem também participou o ato foi o coordenador executivo da CSP Conlutas (PSOL), Hamilton Assis, destaca que o presidente tem acompanhado a desindustrialização do país sem agir para mitigar os impactos. " Estamos em defesa da vida e da vacina pública e gratuita. Em defesa do emprego, do auxílio emergencial. Em defesa do serviço publico e contra as privatizações", destacou.