Salvador: motoristas dos 'Amarelinhos' protestam contra aumento dos combustíveis

Motoristas de ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec), os "amarelinhos", fazem um protesto, na noite desta segunda-feira (07), em frente a Câmara Municipal de Salvador. Os profissionais se manifestam contra o forte aumento do preço dos combustíveis e pedem subsídios do governo para conseguir se manter em operação.

Os permissionários afirmam que a constante elevação dos preços torna o trabalho "insustentável".

De acordo com a TV Bahia, os trabalhadores iniciaram a concentração em frente à prefeitura de Salvador, mas moveram a manifestação e se aproximaram da Câmara Municipal.

Procurada, a Secretaria de Mobilidade (Semob) disse que acompanha "com preocupação" a alta nos preços dos combustíveis, "uma vez que pode trazer graves consequências ao sistema de transporte coletivo como um todo, prejudicando ainda mais os usuários do sistema."

Preços altos

No último sábado (05), os combustíveis tiveram um novo reajuste na Bahia. Com isso, a gasolina pode ser encontrada a R$8 em alguns postos de Salvador. O reajuste foi realizado pela Acelen, atual operadora da Refinaria Mataripe.

Segundo o Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis Bahia), a gasolina A teve aumento de R$ 0,6226 e o ICMS aumentou R$ 0,2921. Já o diesel S10 teve alteração de R$ 0,8720 e o aumento do ICMS do biodiesel S10 vai ter acréscimo de R$ 0,2366. Enquanto o aumento do diesel S500 é de R$ 0,9186 e do ICMS do biodiesel S500 é de R$ 0,2454.

Em meio ao reajuste inesperado, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) esclarece que o congelamento dos preços de referência para cálculo do ICMS sobre combustíveis permanece em vigor, e que já respondeu à consulta sobre o tema formalizada pela Acelen.

A atual operadora da Refinaria Mataripe solicitou esclarecimentos em 27 de janeiro, perto do final do prazo de vigência da primeira fase do congelamento, e a resposta da Sefaz-Ba foi encaminhada em 7 de fevereiro, esclarecendo que a empresa deveria parametrizar o seu sistema de acordo com a legislação, fixando os preços de referência registrados em 1º de novembro.

O congelamento, que deveria valer por três meses, foi prorrogado por novo decreto estadual, estendendo-se até final de março. A Acelen, no entanto, acaba de encaminhar à Sefaz-Ba nova consulta sobre a questão.

A Secretaria da Fazenda diz que as frequentes altas registradas nas bombas decorrem da política de preços da Petrobras, que gera a maior parte da sua produção em território brasileiro, com custos em reais, mas que dolariza os valores praticados para o mercado interno. A estratégia tem resultado em frequentes reajustes dos combustíveis e em forte pressão inflacionária, situação que tende a ser agravada com a guerra na Ucrânia.

As alíquotas do ICMS para combustíveis permanecem as mesmas há vários anos, e o congelamento dos preços de referência para cálculo do imposto foi adotado pelos estados na expectativa de que o Governo Federal e a Petrobras promovessem a revisão da política de preços da empresa.

Subsídios federais

O transporte urbano poderá contar com subsídios federais por três anos. Em sessão que contou com a presença de prefeitos de várias capitais, o Senado aprovou em votação simbólica no último mês de fevereiro o projeto que institui o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (Pnami). De acordo com seus autores, o objetivo do PL 4.392/2021, que segue para exame da Câmara, é subsidiar o direito à gratuidade nos transportes coletivos urbanos para maiores de 65 anos e, ao mesmo tempo, garantir tarifa baixa para os demais usuários. De acordo com o relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), a proposta permite que isso seja alcançado sem comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do transporte público coletivo. Para isso, o relator definiu como fonte de recursos os royalties de petróleo.

O projeto, dos senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e Giordano (MDB-SP), prevê aporte financeiro da União aos estados, Distrito Federal e municípios que oferecerem serviços de transporte público coletivo urbano regular. Os recursos serão enviados a fundos de transporte público coletivo, que deverão ser criados pelos entes federados, com distribuição proporcional à população maior de 65 anos residente em cada localidade.

No caso de transporte intermunicipal em regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento, 20% do valor do fundo será retido pela União e repassado ao ente federativo responsável.

O projeto também modifica o Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 2003), para garantir que tenha acesso à gratuidade nos transportes o cidadão que apresentar qualquer documento pessoal com fé pública que faça prova de sua idade. Além disso, o poder público responsável deverá priorizar o atendimento ao idoso, mediante o estabelecimento de procedimentos rápidos, visando o cadastramento para o exercício do direito de acesso gratuito ao transporte público.

Após a aprovação na Câmara, o PL segue para sanção presidencial. "Pelo menos na segunda semana de março, a expectativa é de que seja aprovado. Chegando os R$64 milhões, tem o compromisso do prefeito, se for o caso, a gente complementa o valor, para não ter reajuste. Trabalho com a possibilidade concentra e real de que não vai ter reajuste esse ano", disse o prefeito Bruno Reis.

"Todos nós prefeitos estamos mobilizados. O presidente da Câmara já havia se comprometido com a gente, ele já está ciente. Estamos fazendo articulação para que o projeto seja aprovado. E depois vem a terceira e última batalha que é a sanção perante o governo federal", detalhou Bruno.

Caso o subsídio não seja aprovado, o reajuste da tarifa de ônibus deve ser evitado pela prefeitura até maio, como ocorreu no ano passado.