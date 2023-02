Salvador, o melhor Carnaval do mundo voltou!

Depois de dois anos de pandemia, estamos todos muito ansiosos para o retorno de nosso Carnaval. Não é simplesmente o retorno de uma festa. É como se tivessem tirado de nós parte de nossa liberdade há dois anos atrás. E de fato tiraram. Ficamos em casa, tivemos que nos adaptar a vários aspectos de nossas vidas. É como se parte da nossa alegria, espontaneidade, irreverência, e até um pouco de irresponsabilidade que todos nós, de alguma forma praticamos, durante alguns dias do ano no mês de fevereiro, tudo isso ficasse trancado no armário durante esses últimos 1.000 dias.

E nesse período, passávamos na frente desse armário algumas vezes, e nos perguntávamos quando poderíamos “usar” tudo aquilo novamente. Pois bem, chegou a hora! Faltam poucos dias! Uma ansiedade enorme! O povo da primeira capital do Brasil, nunca teve tanta expectativa para começar logo o Carnaval. Os de fora então, sonham, isso mesmo, sonham em chegar logo a Salvador, aliás já começaram a chegar hordas deles. É turista em tudo quanto é quanto na cidade. Muitos já chegaram e o só saem daqui depois do arrastão na Quarta de Cinzas. Aliás, o que “sobrar” deles, pois teremos aqui mais de 2600 horas de música, mais de 400 atrações nos bairros e palcos temáticos que são pelo menos 10, mais de 600 atrações nos circuitos oficiais.

Um Carnaval como nunca se viu está sendo preparado. E ainda teremos o “Cole no Centro", uma verdadeira invasão, fortalecimento e reposicionamento do Carnaval no Centro da cidade que concentrará uma série de iniciativas, grandes estrelas se apresentando na avenida, novos espaços e muitas música e participações muito especiais que têm tudo para “bombar”.

Teremos de tudo, ambulante, camarote, Fuzué, Furdunço, bandinhas e fanfarras, pipoco, rock, música eletrônica, muito axé, pagode, pagotrap, orquestras populares, trio de forró, afro, afoxé e índio, os grandes blocos de trio e nossas grandes estrelas, tudo isso em “cenários” espalhados por toda cidade, com toda infra e segurança feita para que você, folião da terrinha ou gringo além mar, de todos as idades, todos os gostos, todos os ritmos e todos os bolsos.

Costumo dizer: “Aqui, temos Carnaval até para quem não gosta de Carnaval”. Portanto, me perdoe as demais, dá licença, estamos de volta...O MELHOR CARNAVAL DO MUNDO VOLTOU! E ele acontece aqui em Salvador. AXÉ e que Deus, todos os Santos e Orixás, nos protejam!

Isaac Edington é presidente da Saltur - Empresa Salvador de Turismo, órgão da prefeitura.