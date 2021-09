Salvador olímpica: onde praticar esportes que fizeram sucesso em Tóquio?

Tá cansado de academia? De só ouvir falar em futebol? Toda vez que passa uma Olimpíada, muitos baianos ficam com aquela vontade (boa) de praticar um esporte novo, diferente, que conheceram nos Jogos, e assim melhorar a sua qualidade de vida.

Pois acredite: ainda que alguns esportes enfrentem sérias dificuldades e falta de apoio, Salvador não é uma cidade apenas de 'babas' e academias. Dá, sim, para praticar surfe, skate, maratona aquática, canoagem e boxe, modalidades que mais fizeram sucesso em Tóquio.

Neste 17º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, traçamos um mapa desses esportes na capital baiana. Onde eles são disputados? Como você pode dar os primeiros passos nas modalidades? Será que tem algum sem espaço adequado em Salvador?

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Para ouvir diretamente no Anchor, clique aqui.

Instrutores relatam uma procura cada vez maior por essas modalidades na capital baiana por conta da projeção dada pela Olimpíada. O skate talvez seja o mais beneficiado, com boa venda nas lojas. Mas academias de boxe e de natação também estão com boa presença nas aulas.

Porém, há um problema sério: apesar do sucesso do baiano Isaquías Queiroz, ouro em Tóquio e quatro vezes medalhista olímpico, não há espaço adequado para paticar canoagem em Salvador. A modalidade, simplesmente, não é oferecida em toda a região.

O que falta para a canoagem ser ensinada e praticada aqui? Como o boxe e a maratona aquática, que tantas alegrias já deram à Bahia, podem receber maior apoio e revelarem ainda mais atletas para o mundo - reduzindo com isso os graves problemas sociais da cidade?

Entrevistamos Windson Romero, presidente da Federação Baiana de Skate (@fesebskate) e Diego Albuquerque, presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (@fbdaoficial). Ouvimos ainda os instrutores de surfe Armando Daltro (@armandodaltro) e João Cerqueira (@cerqueira_surf).

Também entrevistamos o instrutor de natação Leandro Tanajura, da equipe Aquarius Water Sports (@aquarius_watersports), o mestre de boxe e bicampeão brasileiro Jailson Santos (@jailsonboxe) e o instrutor de canoagem havaiana Hamã Oliveira, do Canoa Bahia (@canoabahia).

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.