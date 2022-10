Salvador: Padre Kelmon recebeu apenas um voto na seção onde votou

O candidato à Presidência da República Padre Kelmon (PTB), que esteve na Escola Adroaldo Ribeiro Costa, no bairro do Cabula, em Salvador, para votar durante o pleito do domingo (2), recebeu apenas um voto na sua seção eleitoral.

De acordo com o boletim de urna do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 345 eleitores aptos, apenas um votou no sacerdote.

Na mesma seção, foram registrados 163 votos para o ex-presidente Lula e 84 para o presidente Bolsonaro. O Padre Kelmon não divulgou para quem foi seu voto, mas pediu que os eleitores escolhessem o atual presidente.

O 'candidato padre' chegou para votar por volta das 8h15, acompanhado de assessores. Questionado se a instituição permite que ele se candidate, disse que teve licença para exercer "a evangelização da política".

"Todo político também se diz cristão, todo político não precisa de orientação?", disse. Ele voltou a repetir que faz parte de uma linha da igreja católica ortodoxa com sede no Peru e que as pessoas desconhecem.

Taxado de "padre de festa junina" pela candidata Soraya Thronicke (União Brasil), ele disse que a igreja da Ilha de Maré sempre realiza os festejos juninos e que deu risada quando viu a foto com chapéu de palha nas redes sociais. Ele também afirmou que só querem falar mal dele e admitiu que foi filiado ao PT quando jovem, mas opinou que o partido se corrompeu.