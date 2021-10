Salvador passará por reforma para receber 3,6 milhões de turistas no verão

Um pacote de investimentos de R$ 43 milhões foi anunciado, nesta segunda-feira, 18, pela prefeitura de Salvador, com o objetivo de preparar a cidade para a chegada de 3,6 milhões de turistas nesse verão. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo do município (Secult), em um cenário otimista, a capital pode receber até 4 milhões de pessoas. A proposta da Prefeitura, portanto, é arrumar a casa para as visitas e deixar os espaços públicos mais confortáveis também para os soteropolitanos. As intervenções começam essa semana e serão concluídas em 45 dias.

Na prática, o recurso será usado para recuperar calçadas, trocar asfalto e iluminação, tapar buracos, pintar meio-fios e consertar bancos e equipamentos de parques e praças, entre outras medidas. Estão previstas também ações de capinagem e limpeza durante todo o verão. O prefeito Bruno Reis apresentou em detalhes a operação, que foi batizada de Salvador no Grau, e disse que as intervenções serão realizadas nos bairros nobres e na periferia.

“São ações que vão contribuir para a conservação de diversas áreas que foram recuperadas, espaços que foram devolvidos ao cidadão, mas que com o tempo estão desgastados e precisam passar por reparos. O objetivo maior é deixar nossa cidade mais organizada e ainda muito mais bonita para, principalmente, o período de final de ano quando é comum a gente receber a visita de milhares de pessoas, sejam turistas ou baianos”, afirmou o prefeito

Segundo a Secult, a expectativa é de que os turistas já desembarquem em Salvador a partir da segunda semana de novembro, quando se espera uma oferta maior no número de voos; além da abertura da temporada dos cruzeiros. Por conta da pandemia, o turismo nacional ganhou ainda mais força em comparação ao fluxo de visitantes internacionais. De acordo com a última pesquisa (de maio de 2021), os principais estados de ondem esses visitantes chegam são a própria Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. Já os turistas estrangeiros vêm de Portugal, Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Argentina. Os locais mais visitados da cidade são a Ilha dos Frades, Pelourinho, Casa do Rio Vermelho, Igreja de São Francisco, Praia do Flamengo e Farol da Barra. Cada um desses espaços terá intervenção.

A orla marítima passará por obras de manutenção. Na Barra, por exemplo, estão previstos reparos no calçamento, pintura de postes e meio-fios, troca da iluminação, serviços de limpeza e capinagem. Em Paripe, no subúrbio ferroviário, haverá troca de asfalto, nivelamento das bocas de lobo e tapa-buracos, entre outras ações.

O motorista por aplicativo André Alves, 36 anos, está nas ruas todos os dias e opinou sobre o que deve ser feito: “A cidade melhorou muito, mas tem muita coisa que ainda precisa ser resolvida. Na Ladeira da Escola de Menor [Rua Almirante Tamandaré, em Paripe] as bocas de lobo estão tão rebaixadas que parecem buracos. Em outros lugares, como no Lobato, a faixa de pedestre já apagou, e tem muita rua cheia de buraco”, disse.

As praças também serão requalificadas. Serão 105 no total. A costureira Márcia Borges, 42 anos, é uma frequentadora assídua desses espaços. “Tenho um neto de 3 anos e todo dia no final de tarde levo ele para brincar um pouco com os coleguinhas. Ele ganhou um velotrol (triciclo) e está empolgado em aprender a usar. Esse é um lazer gratuito que ainda temos, então, as praças precisam ser bem cuidadas”, contou.

Centro Histórico, especialmente o Pelourinho, é um dos locais de Salvador mais visitados por turistas (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Terminal

Os terminais marítimos da Ribeira, na Cidade Baixa, e em Plataforma, no Subúrbio Ferroviário, também serão requalificados. O secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, contou que as obras já começaram.

“Vamos recuperar todo o guarda corpo porque ele está danificado, as telas e o acesso ao terminal. As obras começaram hoje. Teremos uma reunião amanhã para afinar outras áreas de atuação conjunta das secretarias, mas já iniciamos as ações. Estamos fazendo as pinturas das paredes e reformando os bancos onde os passageiros ficam aguardando, enfim, vamos deixar no grau”, afirmou.

A travessia entre Plataforma e Ribeira dura apenas 8 minutos. Em 2014, a prefeitura fez a recuperação da infraestrutura, com nova pintura, implantação de novas portas e bancos, construção de muro de proteção e limpeza geral, entre outras melhorias. Segundo dados a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a média mensal de passageiros no terminal marítimo é de 6 mil pessoas. Em 2021, o mês mais movimentado foi o de Janeiro, com 8.224 passageiros, seguido de último mês de setembro, em que os barquinhos transportaram 8.070 pessoas.

Mercado Modelo é outro cartão postal da cidade bastante frequentado pelos visitantes (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Vandalismo

O principal motivo para fazer as obras de reparo em equipamentos que foram entregues recentemente em Salvador, alguns há menos de dois anos, não é o desgaste do tempo, mas o vandalismo. O secretário municipal de Manutenção (Seman), Luciano Sandes, se queixa de que falta conscientização de parte da população.

“A situação mais comum é de equipamentos que são vandalizados. Para se ter uma ideia, temos casos de balanços infantis sendo usados por adultos e como a estrutura não suporta o peso, acaba quebrando. Mau uso também com relação às academias de saúde. Elas são feitas para que idosos tenha mobilidade, mas outras pessoas usam de forma agressiva e ela acaba sendo depredada. Além disso, tem os casos de pisar na grama, jogar lixo e as pichações”, disse.

O secretário frisa que os espaços reformados pela prefeitura pertencem a todos os cidadãos e por isso precisam ser preservados por todos. Já o titular da Seinfra, Luiz Carlos, apela para o bolso. “Esses R$ 43 milhões poderiam ser R$ 20 milhões se não houvesse uma degradação tão acentuada pelo uso indevido dos equipamentos. E isso significaria que teríamos recursos para investir em novas praças e equipamentos, então, a conscientização é muito importante. As pessoas precisam entender que esse espaço que está sendo reformado é delas, e quando é danificado é essa pessoa quem vai pagar a conta”, disse.

Nesses 45 dias, serão reformadas 105 praças, trocados 47,5 km de asfalto, 7,4 toneladas de material serão usadas para acabar com as ondulações na beira das pistas, 32,4 mil toneladas de material serão empregadas no tapa buraco e 152 bocas de lobo serão niveladas. Parques, academias de saúde e brinquedos também serão requalificados.