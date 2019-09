Salvador pode ganhar um museu em homenagem a Rubens Barrichello

A capital baiana pode, em breve, receber mais um espaço cultural. Trata-se de um museu em homenagem ao ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello. A ideia é que o local funcione ao lado do antigo parque aquático que havia no complexo. Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa da Fonte Nova apenas informou: “A Arena Fonte Nova tem por política não comentar assuntos em negociação”. Atualmente, aos 47 anos, Rubinho Barrichello continua competindo profissionalmente na Stock Car.

(Foto: Divulgação)

Desembarque

A atriz Regina Casé, que será uma das protagonistas da próxima novela da TV Globo, Amor de Mãe, desembarcou ontem de madrugada em Salvador. Ela veio do Rio de Janeiro, onde mora, para prestigiar o lançamento do CD Obatalá, logo mais, no Terreiro do Gantois. O álbum, em homenagem a Mãe Carmen, foi gravado em 12 dias no estúdio Ilha dos Sapos, no Candeal, e conta com 19 faixas, a maioria em yorubá.

(Foto: Reprodução)

De cair o queixo

O empresário Constantino Bittencourt, um dos sócios do Fasano Salvador, esteve no fim de semana em Israel. Por lá, ao lado da esposa Melanie, prestigiou o Bar Mitzvá de Moise Safra, filho de Alessandra e Azuri Safra. A festa, no último domingo, foi de cair o queixo – aconteceu em pleno deserto de Masada, em meio a ruínas ancestrais, com direito a pirotecnias, iluminação especial, laser, shows ao vivo e buffet do L´Epicerie, de Joyce Dabahh.

Melanie e Constantino Bittencourt (Foto: Divulgação)

Raridade

Quem conhece Rafael Moraes sabe que raridades e muita beleza estão sempre atreladas ao trabalho dele. E em sua mais nova empreitada não é diferente: hoje e amanhã, no antiquário de São Paulo, ele recebe amigos e clientes para expor e vender uma parte de sua coleção particular de joias antigas – com peças de todos os lugares do Brasil, em especial da Bahia. “São peças totalmente exclusivas, algumas com mais de 200 anos. Todas em ouro, diamantes, prata… Por isso é tão especial. Quando você adquire uma joia dessas, carrega em você a história do Brasil”.

Microfone

A cantora Maria Rita já tem data para se apresentar em Praia do Forte. Será no dia 08 de fevereiro, no Tivoli Ecoresort. O show faz parte do evento Tivoli Dream Night, que nas edições anteriores levou ao resort nomes como Dionne Warwick, Michael Bolton e Ivete Sangalo.

Muito que festejar

Os empresários Ana Lídice Costa e Roberto Costa recebem convidados, amanhã, durante todo o dia, para a comemoração dos 27 anos do Salão Performance, que ocupa uma área de 800m2, na Pituba. Atualmente, o Performance emprega cerca de 200 funcionários.

Novas instalações

O empresário baiano Marcelo Lyra, que já foi vice-presidente de Comunicação do Grupo Odebrecht, reunirá amigos e convidados, sexta-feira, em Cabaceiras do Paraguaçu. Por lá, ele irá inaugurar as novas instalações da Fazenda e Laticínios Santa Luzia.

Marcelo Lyra (Foto: Divulgação)

Homenagem

Se vivo fosse, Antônio Carlos Magalhães completaria 92 anos hoje. Em recente postagem nas redes sociais, o prefeito de Salvador e neto do político, ACM Neto, lembrou que o avô sempre soube o sinônimo de amizade e entrega: “Aquele ali sempre soube ser um grande amigo para cada um de nossa família e também para toda a Bahia, a razão de sua vida”.