Salvador pode vacinar até 60 mil contra gripe nesta sexta em mega operação

A mega operação para vacinar contra a gripe tem a meta de imunizar 60 mil pessoas nessa sexta-feira (17). Toda a estrutura da prefeitura estará voltada para prevenir contra a doença e, por isso, a vacinação contra covid-19 será suspensa.

Nesta quinta-feira (16), a cidade deve receber 80 mil doses do imunizante contra influenza. "Estamos recebendo 80 mil doses, temos condição, estrutura, para aplicar 60 mil em um dia. Amanhã a vacinação contra covid estará suspensa e vamos concentrar na influenza para todos os públicos", explicou o prefeito Bruno Reis.

Ele faz um apelo para que as pessoas se vacinem. "Faço um apelo para todos que não tomaram vacina da influenza, que se imunizem porque todos os drives, todos os pontos fixos vão estar dando vacina contra influenza amanhã", disse.

Na sexta, será reaberto o gripário do Pau Miúdo e o prefeito já anunciou que vai abrir novas unidades para atender a demanda de pessoas com sintomas gripais.

Surto de H3N2

Salvador registrou, nas últimas 24 horas, mais 38 casos da influenza H3N2. Com isso, sobre para 147 o número de ocorrências de gripe notificados na cidade em 2021. Desse total, 144 casos são do subtipo H3N2 e foram notificados entre o final do mês de novembro e início de dezembro.

Nesta quarta-feira (15), a capital baiana registrou a primeira morte por H3N2 este ano. Uma idosa de 80 anos que estava internada numa unidade hospitalar da rede privada do município, morreu em decorrência de complicações ocasionadas pelo vírus da gripe.