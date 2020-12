Salvador por Todos: 9º parcela começa a ser paga nesta quinta (3)

A 9ª parcela do auxílio do Salvador por Todos começa a ser paga nesta quinta-feira (03). O pagamento da, no valor de R$270 é feito pela prefeitura, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), a trabalhadores informais e pessoas em situação de rua atingidos pela pandemia do novo coronavírus.

Pago desde abril, o benefício foi prorrogado novamente pela prefeitura.. As categorias que têm direito são: ambulantes, barraqueiros, donos de quiosques, baianas de acarajé, guardadores de carro, recicladores, baleiros, taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo, além de pessoas em situação de rua.

Para verificar se possui direito a receber e quando pode sacar a quantia, o auxílio, o beneficiário deve acessar na internet o endereço www.salvadorportodos.salvador.ba.gov.br, digitar o CPF ou Número de Identificação Social (NIS).

Quem tem direito ao benefício e pretende sacá-lo na rede lotérica ou nos caixas eletrônicos de autoatendimento das agências deve estar atento aos documentos. É preciso levar documento de identidade e um dos seguintes cartões: Primeiro Passo, Cartão Cidadão ou do Bolsa Família. Quem não possui nenhum destes precisa se dirigir ao atendimento de balcão em qualquer agência do banco portando o número do NIS e documento de identidade.

O recebimento dos valores obedece um cronograma definido por ordem alfabética do nome do beneficiário. O objetivo do escalonamento é evitar aglomeração de pessoas na Caixa Econômica Federal (CEF), onde o valor é sacado.



Confira abaixo o cronograma de pagamento:

• Nomes iniciados com as letras A: saque a partir de quinta-feira (3/12);

• Nomes iniciados com as letras B, C e D: saque a partir de sexta-feira (4/12);

• Nomes iniciados com a letra E: saque a partir de segunda-feira (7/12);

• Nomes iniciados com as letras F, G, H e I: saque a partir de terça-feira (8/12);

• Nomes iniciados com a letra J: saque a partir de quarta-feira (9/12);

• Nomes iniciados com as letras K e L: saque a partir de quinta-feira (10/12);

• Nomes iniciados com a letra M: saque a partir de sexta-feira (11/12);

• Nomes iniciados com as letras N, O, P e Q: saque a partir de segunda-feira (14/12);

• Nomes iniciados com a letra R: saque a partir de terça-feira (15/12);

• Nomes iniciados com a letra S, T, U, V, Y, X, Z, K e W: saque a partir de quarta-feira (16/12)